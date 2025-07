Muchos cuidados y fiesta para los mayores del Naranco

"El día de hoy es un homenaje a los abuelos, un día especial dedicado a ellos, donde aprovechamos para romper con la rutina diaria. Vamos a disfrutar del buen tiempo con música y baile, y por la tarde también tienen una tómbola dónde les damos un detalle a cada uno". Así explicó Jessica Canal, la trabajadora social de la residencia Virgen del Rosario, lo que se les venía por delante a los residentes para celebrar, ayer, el Día de los Abuelos.

Después de la misa en la capilla ubicada en el interior de las instalaciones, los 121 huéspedes de la residencia gestionada por la congregación religiosa Hermanitas de los Ancianos Desamparados sacaron en procesión a los jardines la imagen de San Joaquín y Santa Ana. Una vez terminados los oficios religiosos en honor a los santos vinculados a los abuelos comenzó el baile, cuya animación contó con el son de las gaitas y el tambor de la "Bandina Tradicional Xácara", con el gaitero Álvaro Álvarez al mando. Según sonaron los primeros acordes de gaita los corros de familiares, trabajadores y residentes bailando. En los corros que se formaban no faltaron las bromas. "Yo nací en Ponga, concejo de Cangas de Onis, y ¿años? Muy pocos, si sabes sumar ya van 90 más 5, ya llevo aquí dieciocoho años y encantada", decía Rosario Viego entre risas. Francisco Lorenzo, no tan veterano como ella, también se animaba a participar "Yo nací en Riosa, pero a los 7 años vine para Oviedo, así que me considero ya de aquí. Tres años hizo en junio que estoy aquí en la Virgen del Rosario y estoy muy a gusto", admite.

El baile de las hermanas con los abuelos Durante la celebración, tanto las hermanas de la congregación como las auxiliares bailaron al son de la gaita y el tambor en el exterior de la residencia. | FERNANDO RODRÍGUEZ

No solo había residentes y familiares en el baile "Conozco a las monjas de toda la vida, además tengo un vínculo mayor si cabe desde que estuvieron aquí mis padres y mi suegro por toda la atención y el cariño con el que los trataron", comentaba Felipe Bueno. Voluntario habitual de la residencia, también afirma que no duda en deshacerse en atención y afecto con los mayores siempre que puede "Aunque antes no era una persona muy dada a la ancianidad, me he dado cuenta que son gente que suele sentirse muy sola. Les encanta que les escuches, sobre todo, que les prestes atención y te agradecen cualquier gesto, cualquier sonrisa. Siempre están dispuestos a abrazarte y dejarse querer… Todas estas cosas me motivan para seguir viniendo a acompañarles siempre que puedo", añade.

La madre superiora de la congregación remarcó que, aunque se hiciesen otras fiestas en las que participan, este es un día especialmente para ellos. Además, reivindicó el hecho de que desde el Naranco lleva muchos años celebrando el Día de los Abuelos, así como también concedía que, actualmente, a nivel civil ya lo celebran más residencias.