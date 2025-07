El disputado futuro de la ciudad de la justicia: Oviedo pide concentrar juzgados en Minas y Siero insiste en que su plan es "el mejor"

El eterno debate sobre la concentración de las sedes judiciales en Oviedo sigue abierto, cada vez más polarizado y todavía lejos de acertar con una solución rápida y definitiva. A las declaraciones del consejero de Hacienda, Guillermo Pelaez, ayer en este periódico, en las que se reafirmaba en el plan de Llamaquique, con el traslado de las facultades al Cristo, admitía un plan B transitorio en Llamaquique y descartaba por motivos políticos –pero no legales– el ofrecimiento de terrenos de Siero para construir allí una ciudad de la justicia, se suma ahora una tercera vía. El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, aseguró ayer a este periódico que ha planteado a Barbón que la Escuela de Minas sirva como solución "definitiva" y que las sedes judiciales se concentren en el gran edificio de la calle Independencia ahora vacío y destinado albergar oficinas de la Universidad.

Aunque la institución académica es la propietaria del inmueble, Canteli ha esgrimido ante el presidente del Principado el cambio de criterio en los planes estratégicos de la Universidad para reclamar que Minas sirva para resolver el problema de la dispersión de sedes judiciales. Este edificio estuvo, de hecho, en la primera operación que vinculaba el desarrollo de una ciudad de la justicia en Llamaquique al desalojo de facultades. En aquel planteamiento los estudios desplazados se repartían entre el Cristo y la Escuela de Minas, que acogería los estudios de Ciencias. Ese argumento fue, además, uno de los esgrimidos por el rector, Ignacio Villaverde. para justificar, ante las críticas de Canteli, el traslado de los estudios de Minas a Mieres. La Universidad acabó concentrando estos grados en el campus de Barredo pero nunca llegó a trasladar los de Ciencias al edificio de la calle Independencia. A la necesaria rehabilitación del inmueble, primero, siguió una nueva propuesta en la que la Universidad encontraba espacio suficiente en el Cristo para mover todas las facultades de Llamaquique y destinaba la Escuela de Minas a sus oficinas de servicios generales.

El cambio de planes de la Universidad es lo que le ha servido a Alfredo Canteli para sugerir esta nueva solución al problema de la dispersión de sedes judiciales. "Si no va ser una facultad", argumentó ante Adrián Barbón, "el edificio de la Escuela de Minas es un lugar céntrico y no necesita obras. Está al lado de las sedes que ya están funcionamiento, en Llamaquique, y de esta forma no hay que buscar ninguna fórmula transitoria, es la solución definitiva".

El Principado todavía no se ha pronunciado sobre la propuesta de Canteli, aunque fuentes municipales indican que el presidente regional "ha tomado buena nota". La propuesta, en el caso de que el sector judicial la vea con buenos ojos y que el Principado acepte estudiarla, necesitará contar, en todo caso, con la Universidad de Oviedo. En ese sentido, hay que tener en cuenta que los planes de Villaverde de llevar allí las oficinas de sus servicios centrales se enmarcan en otro rompecabezas inmobiliario de la institución académica que incluye la venta de su "edificio verde" de la calle Principado a la Junta General, una operación muy avanzada ya aprobada por el parlamento regional.

La propuesta de Canteli al problema de la ciudad de la justicia aporta una "tercera vía" a un debate al que en las últimas semanas se ha sumado el alcalde de Siero, Ángel García, ofreciendo terrenos en su municipio para que se construya un complejo judicial que dé servicio a todo el centro de Asturias. Tras la confirmación tácita por parte del consejero Peláez de que esta opción no es "ilegal" como el Principado replicó inicialmente, Ángel García aprovecha ahora para reiterar su propuesta.

Vista general del edificio del Centro Cívico, junto al actual Palacio de Justicia, en Llamaquique. / FERNANDO RODRÍGUEZ

El regidor poleso argumenta que el 80% de la población asturiana se concentra en el área metropolitana central y que en ese territorio Siero ocupa el centro, "muy bien conectado". "Si tenemos en cuenta que para ser eficientes en los servicios deben tener menor coste y atender mejor a los ciudadanos, creo que la ubicación más acorde es la nuestra". Ángel García insiste en que no se trata de una cuestión "política" ni de "enfrentamientos entre ciudades", y compara la situación con la de la política fiscal nacional y Cataluña: "Yo también estoy de acuerdo al 101 por ciento con el PSOE asturiano cuando dice que Cataluña debe comportarse de forma solidaria con el resto del territorio. Pues en Asturias tenemos que aplicar esa misma solidaridad, y no responder a localismos. De lo que se trata es de dar el mejor servicio al menor coste, utilizar los recursos públicos de la forma más eficiente y, por tanto, abandonar la idea de que todo tiene que estar en Oviedo, en Gijón o en Avilés".

Ángel García reitera que el reparto de infraestructuras y de grandes equipamientos entre las administraciones es el mismo que hace cincuenta años, mientras que la región "ha cambiado mucho". Exige, por tanto, una nueva visión que tenga en cuenta lo que la iniciativa privada ya está haciendo. Respecto a la agilidad y las posibilidades de hacer real una ciudad de la justicia en Siero, no tiene duda: "Nosotros haríamos lo que haya que hacer, pero estamos en disposición de tener 80.000 metros cuadrados en el centro de Asturias, al lado de Parque Principado, para concentrar las sedes judiciales", concluye.

Ampliar en Llamaquique

Las soluciones propuestas por Canteli y por Ángel García desde los ayuntamientos de Oviedo y Siero son alternativas a la hoja de ruta inicial, de la que el Principado, según reiteró ayer Guillermo Peláez durante su entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, no tiene intención de apearse. El problema pasa, ahora, por las exigencias de la justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, ya ha indicado que no quiere opciones transitorias y que los nuevos plazos en los que se pone la operación del Cristo, una vez que el Principado ha tenido que paralizar los derribos del Hospital General, no son asumibles. Pero si el traslado de facultades al Cristo y el vaciado de Llamaquique no se puede ejecutar en los próximos años, Peláez admite que hay también un plan B que completaría el camino iniciado por el Principado con el alquiler de un edificio a Telefónica en la zona, donde ya han alojado nuevos juzgados. Ese modelo, el de ocupar más edificios junto al actual Palacio de Justicia, es el que está sobre la mesa.

El Principado no se ha referido a ningún inmueble en concreto, pero el único que reúne las características necesarias para dar respuesta a las crecientes necesidades de la administración de justicia en Asturias es el del Centro Cívico.

La posibilidad de que el centro comercial y complejo de oficinas se pueda convertir en sede judicial es una idea que lleva más de quince años encima de la mesa y que se ha explorado desde distintos puntos de vista.

La propiedad se ha mostrado durante todo ese tiempo dispuesta a negociar con el gobierno regional todas las fórmulas posibles, y ofrece a su favor el recrecido que el plan general de ordenación reconoce al inmueble, de forma que, en una eventual reforma, podría ganar dos o tres alturas.

Al revés, el equipamiento también se puede ocupar por partes, lo que permitiría una ocupación escalable al ritmo de las necesidades de la administración de justicia en Asturias. A modo de ejemplo, el Centro Cívico cuenta con una planta intermedia de 1.100 metros cuadrados y con otra superior, de oficinas, algo mayor. La propiedad ha ofrecido en anteriores negociaciones la posibilidad de explorar tanto una venta como un alquiler, y limitarlo solo a algunos locales, plantas o a la mayoría del edificio.

Sin certezas de que el gobierno regional se lance a explorar esta opción, falta escuchar al TSJA ante esta nueva encrucijada de propuestas para atajar los problemas de dispersión de sedes judiciales. Mañana, precisamente, la reunión de la comisión mixta de Justicia del Principado y del TSJA parece una buena ocasión para que las dos partes se sienten a analizar las tres alternativas (Minas, Siero y Centro Cívico) a la hoja de ruta oficial que pasa por el Cristo pero se desvía unos cuantos años hasta permitir diseñar un horizonte real en que el traspaso de las facultades deje nuevos espacios a los juzgados de Oviedo.