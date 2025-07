Fuego en una planta de Trubia: los cuatro operarios heridos, de la brigada de intervención, evitaron un desastre mayor

Cuatro trabajadores de una fábrica de coque en Trubia tuvieron que ser atendidos por inhalación de humos después de que se declarase un incendio en sus instalaciones, solo unos minutos antes de la cinco y media de la tarde de este domingo. Una dotación de Bomberos de Oviedo sofocó las llamas, que únicamente causaron daños materiales en la propia cinta transportadora del mineral, de caucho, aunque protegida por el característico carenado que queda a la vista. Solo uno de los cuatro empleados que recibieron atención sanitaria tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) por precaución, al haber estado más expuesto al humo que sus compañeros. Todos ellos estaban conscientes y los tres que no tuvieron que ser desplazados regresaron a la fábrica por su propio pie para reponerse del susto, cambiarse y dar por finalizada la jornada. En ese momento, trabajaban unas diez personas en Industrias Doy, una fábrica situada en el barrio de Requejo de la localidad trubieca, a continuación de las instalaciones de Rheinmettal, fabricante de munición.

Al lugar de los hechos acudió una dotación de Bomberos de Oviedo, mientras que los de Asturias, desde las instalaciones del 112, permanecían a la espera por si fueran necesarios refuerzos. La Policía Local de Oviedo también prestó su colaboración en el operativo, además de varios agentes de la Guardia Civil. Los servicios sanitarios acudieron con un vehículo de soporte vital básico y con una UVI móvil, con las que se hicieron cargo de los empleados afectados por el humo.

Brigada de intervención

Los cuatro trabajadores heridos son precisamente los que forman parte de la brigada de primera intervención de la empresa, el equipo de emergencias en guardia permanente para este tipo de contingencias. "Reciben formación para situaciones como la de hoy pero lo que deseas es que nunca tengan que intervenir. Hoy tuvieron que hacerlo y lo más importante es que no ha habido daños personales que lamentar. Me llamaron y lo primero que me dijeron es que estaban todos bien, aunque los que se acercaron a apagar el fuego respiraron algo de humo", comentaba con alivio a la puerta de la factoría un portavoz de la empresa, que acudió en cuanto tuvo conocimiento del suceso.

La intervención de la brigada de Industrias Doy resultó fundamental para evitar mayores daños. A los pocos instantes, los bomberos comenzaron su trabajo en el lugar y hacia las 18.15 horas, el camión autoescalera abandonaba Trubia de regreso al Rubín. No obstante, otro vehículo permanecía en el interior de la fábrica para llevar a cabo las consiguientes tareas de enfriamiento para asegurarse de que no quedase posibilidades de que el fuego se reavivase.

Nube de humo

Pese a la diligencia de las intervenciones, resultó inevitable que una gran nube negra se elevase hacia el cielo desde la zona de Requejo, llamando la atención de los vecinos. Esto provocó la inmediata reacción de la Cooordinadora Ecoloxista d’Asturies que reclamó al Gobierno regional la instalación junto a Industrias Doy de una estación de control de calidad del aire. También exigen a las autoridades del Principado que controlasen el impacto de la "nube tóxica" que se formó tras el incendio.