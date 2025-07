Oviedo pone fecha a la reforma de la plaza de toros: "Ya está todo preparado para licitar el proyecto"

El mandato ha llegado a su ecuador. El Salón de Plenos acogió durante cinco horas y diecisiete minutos de hoy dos sesiones –una extraordinaria para nombrar a Santi Cazorla como Hijo Adoptivo y la ordinaria correspondiente al mes de agosto– que suponen el descanso estival de los concejales. El debate principal fue la parálisis que sufren los terrenos del viejo HUCA y el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, salió al frente de las críticas del Principado sobre la falta de avances en la plaza de toros poniendo fechas. «Ya está todo preparado para lanzar la licitación del proyecto y, de la mano de la Dirección General de Patrimonio, se iniciarán en 2026 las obras de recuperación del coso taurino».

Cuesta recalcó que en este procedimiento trabajan mano a mano con la consejería de Cultura. La cuestión no era baladí. Recordó que durante el pasado mandato escuchó de forma constante por parte del PSOE, liderado por aquella por Wenceslao López, que la única forma de abordar la operación era rebajando su protección. Algo que ya no es necesario y el Principado ya está al tanto de todos los planes descritos por el estudio realizado por el estudio de Jesús Álvarez-Arango en el anteproyecto donde se prevé recuperar la plaza de toros con un aforo de 9.000 euros.

El Principado, dueño mayoritario

Despejada la intervención del Ayuntamiento, a quien le toca mover el resto de todas las fichas es al Principado. La administración regional es el dueño mayoritario del viejo HUCA con un 40,8% del total del conjunto. Uno de los primeros pasos para recuperar la parcela once años después del traslado de los servicios sanitarios a La Cadellada., era derribar los edificios propiedad de todos los asturianos y que no tendrán una segunda vida. Los trabajos al fin comenzaron en marzo, pero tres meses y medio ya están paralizados. Tan solo se ha ejecutado el 420.000 euros de un contrato de 4,3 millones de euros. ¿Cuándo se reanudarán los trabajos? Fecha no hay. La consejería de Hacienda de Guillermo Peláez espera recibir en septiembre los tres informes que solicitó –uno analizará el estado de los Hongos, también se estudiará cómo afecta a la operación el retraso en el traslado del centro de sangre y se replantearán el plan de obra– y, después, se tomará la decisión final.

Una situación que ha sido la gota que ha colmado el vaso. «La situación del viejo HUCA es insostenible. Parece evidente que ha habido una falta de previsión, planificación e información por parte del Principado», criticó el segundo teniente de alcalde quien remarcó que la responsabilidad de esta situación «es exclusiva del Principado de Asturias» a quien le instó a realizar «una planificación integral de todo el ámbito». Es decir, que se implique la Tesorería General de la Seguridad Social, dueña del edificio más grande del ámbito. Se trata de la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga y el Estado aún no ha sido invitado a participar en la comisión bilateral creada en abril de 2024 para diseñar el futuro de la parcela. «Venimos ya de otro proceso anterior que fracasó de manera estrepitosa porque nadie contó con la Seguridad Social».

El papel clave de la Seguridad Social

Una participación que también es calificada como esencial por IU-Convocatoria por Oviedo. Su portavoz, Gaspar Llamazares, defendió que la falta de participación en el ámbito echa abajo toda la operación. «Las relaciones con la Seguridad Social hasta ahora han episódicas y sin la mitad del ámbito, no hay plan especial». Además, calificó como un terremoto la paralización de los trabajos de derribo y su proposición para mostrar su preocupación por el viejo HUCA e instar al Principado a convocar una nueva reunión de la comisión salió adelante con el apoyo de todos los grupos salvo el de Vox, que votó en contra. ¿Por qué? «No vamos a maquillar los fracasos», defendió Sonsoles Peralta.

También el PSOE reprochó a IU que no aceptara las enmiendas que presentó al texto y la concejala no adscrita afirmó que el PSOE regional ha convertido el viejo HUCA en un "suburbio con robos, ratas y okupas".