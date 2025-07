Peláez insiste en una solución provisional para los jueces

El Gobierno regional desestimó ayer la propuesta del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de convertir a la antigua Escuela de Minas en la nueva sede de las dependencias judiciales de la ciudad, con el fin de acortar los plazos que acarrea llevarlas al actual campus universitario de Llamaquique.

"La posición del Gobierno no ha cambiado sobre unos grandes acuerdos a los que se llegó con el Ayuntamiento, con el Tribunal Superior de Justicia y con la propia Universidad de Oviedo", subrayó el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez. El plan auspiciado por el Ejecutivo autonómico requiere trasladar las facultades actualmente emplazadas en Llamaquique a tres edificios del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que previamente han de ser reformados. "Tenemos en marcha un proyecto transformador para la ciudad de Oviedo", destacó Peláez.

El titular de Hacienda admitió que la ejecución del plan completo implica plazos "incompatibles con las necesidades de espacio que tiene la Administración de Justicia en Oviedo". Por consiguiente, el Gobierno asturiano plantea "dar soluciones ya" con fórmulas similares a la sede judicial implantada en 2023 en el edificio de Telefónica en Llamaquique, mediante alquiler de ese espacio. "Replicando ese modelo, estamos explorando la posibilidad de alquileres o adquisiciones en el entorno de Llamaquique para poder ir adelantando esa agrupación", indicó el titular de Hacienda.

Guillermo Peláez añadió "dos matizaciones" acerca de declaraciones recientes sobre esta controversia. Por una parte, que la unificación de las sedes judiciales "no tiene absolutamente nada que ver" con las demoliciones previstas de edificios del antiguo HUCA. "Los derribos se llevan a cabo en una parcela que es propiedad del Principado en la que no se van a ubicar ni el campus ni sedes judiciales", aseveró el Consejero. Y añadió: "Por lo tanto, el hecho de que estén suspendidos temporalmente los trabajos de derribo no influye ni lo más mínimo en la operación de unificación de sedes judiciales".

La segunda matización hace referencia a la oferta de Siero de ceder espacio para las sedes judiciales de Oviedo. Según Peláez, "hay una limitación legal, y es que las sedes judiciales de un partido judicial se tienen que ubicar dentro del partido judicial, y el partido judicial de Oviedo abarca el municipio de Oviedo, no el de Siero". En las últimas semanas, se ha apelado al caso de Barcelona, que tiene su Ciudad de la Justicia en Hospitalet de Llobregat. El titular de Hacienda indicó que esa infraestructura "se sitúa en los límites de los términos municipales de Barcelona y Hospitalet de Llobregat", de manera que hay edificios en ambos territorios, lo que constituye "una excepción marcada por una circunstancia muy concreta".