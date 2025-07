"La Regenta" vuelve a sonar en Vetusta: la asociación cultural La Castalia rinde hoy homenaje musical a la novela de Clarín

Casi un siglo y medio después de su publicación, "La Regenta" continúa despertando el interés de artistas y público a través de iniciativas diferentes y novedosas que retroalimentan a la insigne novela de Leopoldo Alas. Este es el caso de "La Castalia en Vetusta", título del proyecto desarrollado en la primera edición de la Ópera-Studio que ha organizado la asociación cultural ovetense "La Castalia" bajo la dirección artística de Begoña García-Tamargo. La propuesta, que plantea un recorrido a través de los fragmentos musicales citados en la novela de Clarín, alzará el telón hoy, a las 20.00 horas, en el Teatro Filarmónica y contará con dramaturgia y puesta en escena a cargo de Íñigo Santacana.

El maestro donostiarra, formado en dirección de escena e interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA -diario patrocinador de la velada musical- las claves de su visión a la hora de concebir el proyecto: "La trama, ambientada en los años 90 del siglo XIX, gira en torno a la compañía de ‘La Castalia’ que está intentando poner en pie un espectáculo lírico basado en ‘La Regenta’ cuando, en mitad de un ensayo, se ven sorprendidos por la propia Ana Ozores". A partir de ese momento, comenta Santacana, la protagonista de la novela comprenderá que La Castalia está contando su historia a toda Vetusta y se verá envuelta en la dramaturgia.

Todo ello estará aderezado con algunos de los números musicales (arias, romanzas y dúos) de ópera y zarzuela a los que se alude en la obra de Clarín, otro de los puntos conflictivos para llevar a buen puerto esta iniciativa: "El mayor reto ha sido seleccionar los fragmentos musicales que guardasen relación con el argumento que habíamos ideado y nos sirviesen de hilo conductor para plantear un espectáculo coherente y atractivo". Así, Vilma Ramírez y Noive Solar (sopranos), María Heres (mezzosoprano), Aitor Garitano (tenor), Ángel Simón (barítono), Laura Iglesias (actriz) y Juan Carlos Martín (pianista), ejecutarán un repertorio de gran complejidad formado por números de "Fausto" (Ch. Gounod), "La sonámbula" (V. Bellini), "El barbero de Sevilla" (G. Rossini), "Los magyares" y "El juramento" (J. Gaztambide), "Un ballo in maschera", "Rigoletto" y "La traviata" (G. Verdi), "Beltrán y la Pompadour" (J. Casares), "Poliuto" y "La favorita" (G. Donizetti) y "Los hugonotes" (G. Meyerbeer).

Los retos

Sin embargo, éste no será el único reto que los artistas tengan que enfrentar. En palabras de Santacana, "la dramaturgia está estructurada en tres niveles. El primero lo conforman los propios personajes de La Castalia: Víctor Sáenz, Clementina Bertrand, Álvaro Olay, Lola García y Luisa Bontel. El segundo nivel se genera mediante el desdoblamiento de estos personajes encarnando a los protagonistas de ‘La Regenta’: Ana Ozores, Fermín de Pas, Álvaro Mesía, Víctor Quintanar y Petra. Y, por último, el tercero, vendría derivado de la propia ejecución musical: cuando los intérpretes cantan un dúo de ‘Fausto’ no dejan de personificar a Fausto y Margarita, pero ello no resta significado ni sentido a la trama; al contrario, la completa y redondea todavía más".

Este espectáculo, subvencionado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, tiene entrada libre hasta completar aforo.