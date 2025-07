El rector reclama “respeto institucional” al Principado y a los jueces por tratar sobre el edificio de Minas sin contar con la Universidad

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, rompió este miércoles su silencio ante la polémica sobre el edificio de la antigua Escuela de Minas y la posible agrupación allí de las sedes judiciales para exigir “respeto institucional” y expresar su malestar con la administración de Justicia y el Gobierno del Principado, tras las conversaciones entre ambos sobre el uso del inmueble en la comisión mixta celebrada de ayer martes. Desde los cursos de verano de La Granda, Villaverde reclamó que no se tomen decisiones ni se hable “con tanta alegría” de inmuebles que no pertenecen ni a la judicatura ni al Ejecutivo asturiano. “Pido un poco de respeto para la institución universitaria. A mí no se me ocurre hablar de edificios del Ayuntamiento ni del poder judicial porque no son míos. Cuando se hable de edificios que no son de su propiedad, no se puede disponer de ellos con tanta alegría”, manifestó.

La intervención del Rector llega como reacción a las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, quien antes la comisión mixta había recogido la propuesta del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para reagrupar las sedes judiciales en el edificio de Minas. Chamorro defendió esa opción como razonable y aseguró que formaba parte del “acuerdo primigenio” con la comunidad autónoma para resolver el problema de la dispersión judicial. Una afirmación que Villaverde desmintió con contundencia: “No entiendo dónde está ese acuerdo primigenio. Me parece curioso que haya un acuerdo entre dos entes sobre un edificio que no es de su propiedad. Debo recordar que los edificios de la Universidad son propiedad de la Universidad de Oviedo, que es la que decide sobre ellos”.

El rector justifica el uso administrativo previsto para el inmueble por el planteamiento del Principado de ampliación del campus de Cristo. El plan inicial de la Universidad era destinar Minas a acoger los estudios de Ciencias, como parte de su reorganización de titulaciones. Sin embargo, la activación del nuevo campus universitario en los terrenos del antiguo HUCA, anunciada por el presidente Adrián Barbón en 2022, llevó a la institución académica a rediseñar su estrategia y reservar el edificio de la calle Independencia para concentrar en él sus servicios centrales. “La decisión de que ese edificio (Minas) se destinase a un pabellón de gobierno fue provocada por la decisión que tomó el Gobierno y a la que nosotros le dimos la bienvenida”, explicó Villaverde.

El rector defendió que la Universidad ha actuado con responsabilidad institucional al adaptarse a los nuevos planes del Ejecutivo asturiano, en el marco de un problema estructural como es la dispersión de las sedes judiciales. “Entendimos que debíamos formar parte de la solución y no del problema. Eso nos obligó a recomponer el plan inicial con el edificio de la calle Independencia”, señaló.

Villaverde se mostró especialmente crítico con que dos instituciones como la administración y el Principado negocien sobre un bien universitario. “No ha sido un capricho”, advirtió, “ha sido una decisión muy pensada, en ejercicio de nuestra responsabilidad, y con la voluntad de contribuir a una solución”. Y añadió: “Pido también que, en el marco de ese respeto institucional que nos debemos, no se caricaturice ni se digan cosas como las que se están diciendo sobre decisiones que son muy sensatas”.

El rector aludió también a los comentarios que califican el futuro uso de Minas como un simple conjunto de despachos: “También podría decir yo que la llegada de los juzgados es una suma de despachos. No son despachos. La Universidad necesita un edificio de Gobierno donde van a estar concentrados todos los servicios centrales y los órganos de gobierno superiores. Es un equipamiento al servicio de una comunidad de 25.000 personas”.

Villaverde justificó su silencio hasta ahora para no contribuir a lo que definió como una “espiral de la confusión”: “No quería intervenir porque no quiero contribuir a esa espiral que tanto gusta en esta región. Pero hay un límite. Y creo que se ha sobrepasado”.