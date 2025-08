Cuando ir a un juzgado es todo un pleito: la interminable lista de deficiencias en las sedes judiciales de Oviedo

El juzgado de Violencia Penitenciaria comparte sede con el Instituto de Medicina Legal. Cada vez que llega un cadáver a las instalaciones de La Corredoria, el olor recorre el edificio. El hedor obliga a abrir las ventanas y los funcionarios están hartos de esta situación. La magistrada María Elvira Gutiérrez ha puesto en conocimiento de la administración esta problemática, pero la solución no acaba de llegar.

Todo depende de la unificación de las nueve sedes judiciales, un asunto al que el Principado lleva décadas dándole vueltas. Pero el traslado de las ocho sedes judiciales a los alrededores de Llamaquique no llega. Hay abogados, procuradores u otros agentes judiciales que en una misma mañana tienen que recorrer varios juzgados. De forma irónica, dicen que el Campo de San Francisco es su particular centro de entrenamiento. Paseo para arriba, paseo para abajo pasan las horas del día y hay ocasiones que tienen que pagar taxis. No hay otra forma de llegar puntual para hacer las oportunas gestiones.

Distancia de 5,5 kilómetros

Entre las dos sedes judiciales más alejadas hay 5,5 kilómetros de distancia. Una es la de La Corredoria; la otra, en La Ería con el juzgado de Menores en la calle Benedicto Santos. También se de la circunstancia de que no todos los juzgados de una misma sección están en el mismo edificio. Por ejemplo, los de Primera Instancia , desde el número uno hasta el número nueve, se encuentran en el Palacio de Justicia; los números diez y once están en la calle del Rosal y el doce en un piso de la avenida Pedro Masaveu. Situación parecida pasó con lo Mercantil, pero hace un año se agruparon todos en la antigua sede de Telefónica de Llamaquique,

La distancia no es el único problema que sufren los Juzgados. El Palacio de Justicia presenta bastantes problemas de humedades que afectan a las terrazas superiores y a la fachada principal. El Principado acomete estos días obras para mejorar la situación. No es la primera vez que se intenta a pesar de que el edificio tiene poco más de veinte años. Allí, también se encuentra el juzgado de Violencia sobre la Mujer. Su espacio es pequeño, se encuentra en la planta baja y la víctima puede ser vista por cualquier persona. Además, hasta no hace mucho tiempo podía cruzarse con su agresor en los pasillos esperando la hora del juicio.

Más problemas. Entre los juzgados que alberga el Palacio de Justicia está el de guardia, que se ubica en un espacio "muy reducido y sin posibilidades de ventilación", hay despachos oscuros sin luz natural, la acumulación de cajas con expedientes reducen el espacio que queda libre y las salas de vistas carecen de ventanas para realizar una adecuada ventilación. Que un juzgado se encuentre en un piso acarrea problemas de espacio.

Esta situación ha colmado la paciencia del TSJA. Su presidente, Jesús Chamorro, redobló esta semana la presión exigiendo al Principado una solución. Al igual que el Alcalde, Alfredo Canteli, pide el uso de Minas para juzgados; algo que ha enfadado al rector, Ignacio Villaverde. "A mí no se me ocurre hablar de edificios del Ayuntamiento ni del poder judicial porque no son míos".

Las reacciones de la oposición

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento coinciden en que el regidor está alimentando la confusión y el enfrentamiento institucional en torno a la reagrupación de las sedes judiciales, mientras la ciudad sigue sin una solución clara al problema de espacio en Llamaquique. El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, ha acusado al primer edil de "enredar" en lugar de defender de forma efectiva los intereses de Oviedo. "Vamos de ocurrencia en ocurrencia", ha dicho, en referencia a la propuesta de ubicar órganos judiciales en el edificio de la antigua Escuela de Minas, un inmueble que la Universidad ya remodela para sus propios servicios.

En la misma línea, Gaspar Llamazares (IU) ha denunciado un nuevo "ataque a la autonomía universitaria" y Sonsoles Peralta (Vox) cargó contra el Principado por la paralización del desarrollo del HUCA, que bloquea el proyecto de la Ciudad de la Justicia. "El Ayuntamiento carece de liderazgo para defender a Oviedo y el Gobierno autonómico se limita a maniobras de distracción".