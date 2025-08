Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE: "La improvisación de Canteli nos está costando dinero a los ovetenses"

El despacho que ocupa el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, (Oviedo, 1963), está presidido por un gran ventanal que da a la plaza de la Constitución. El emplazamiento es un goteo constante de gente, muchos turistas en el primer día de agosto. También tiene un gran archivador y dos mesas: una, con el ordenador y otra, redonda, donde hace minutos se reunió con su equipo para analizar la versión inicial del Plan de Movilidad Urbano Sostenible. Sobre la mesa quedan dos folios de los cientos del proyecto y tiene una libreta con apuntes.

Semana muy dura en el Grupo Municipal Socialista con el fallecimiento de Xuan Bello.

Hemos perdido a un escritor, y yo creo que cada vez que fallece uno, la humanidad es un poco menos humana. También se ha perdido un escritor en asturiano y aún más todavía ese universo se encoge un poquitín más, pero por encima de la persona está el hijo, está el padre y está el marido.

El mandato ha llegado a su ecuador. ¿Qué evaluación hace de la gestión del gobierno?

Está un poco desnortado. Hay mucha improvisación en el gobierno de Canteli y nos está costando dinero a los ovetenses.

¿Y cómo ha sido este tiempo siendo el principal partido de la oposición?

Creo que el gobierno enfoca la política municipal hacia intereses concretos más que hacia el interés general. Yo no tengo más interés que el bien de Oviedo y nosotros hacemos la crítica desde datos objetivos. No por capricho. Aquí no venimos a faltar el respeto a nadie ni insultar a nadie. Venimos a dar, a contrastar, a fiscalizar la política del gobierno con propuestas.

La concejala de Economía les acusó en el Pleno del martes de que, junto a Vox, son el bipartito del frente del no.

Sin embargo, en esa misma sesión votamos a todo que sí. Hemos presentado alrededor de unas 400 proposiciones, de las que nos han aprobado tres. Habría que preguntarse quién es ese frente del no. Además, algunas de esas propuestas luego aparecen reflejadas en los proyectos...

Dicen ustedes que eso ha pasado con el Plan de Movilidad.

En la versión inicial aparece el Corredor Verde, la propuesta del aparcamiento de la Ronda Sur y alguna que otra iniciativa que nos resulta muy familiar. Será que, a lo mejor, nuestros planteamientos van alineados con lo que la movilidad sostenible de hoy en día exige y no les queda más remedio que adaptarse y darnos la razón en algunas cosas.

¿La Ronda Norte es la mayor traba que para ustedes presenta el documento?

Llevo una década diciendo que no a esta infraestructura y, ahora, queda meridianamente claro que es absolutamente rechazada por la inmensa mayoría de la gente y es innecesaria.

Las peatonalizaciones y los itinerarios peatonales son puntos importantes del Plan.

Las ciudades han de ser mucho más amables con el peatón. Próximamente, haremos público un plan de reforestación urbana porque la salud depende del distrito postal donde vivas. Por ejemplo, los vecinos del Este llevan años demandando un parque porque es la zona más contaminada, en Ventanielles y sus alrededores hay la mayor tasa de obesidad infantil, la tasa de incidencia de ictus se da en personas diez años más jóvenes que en la media del resto de la ciudad.

¿Siente que el Principado tiene abandonado a Oviedo?

Si hablamos en términos generales, no. Recordemos que este año la inversión del Ejecutivo autonómico en la capital es mayor que la del propio Ayuntamiento. El tema del viejo HUCA es un problema que trasciende más de este gobierno y no podemos poner paños calientes. Es un desastre.

Los terrenos no salen de la parálisis.

El Principado, en la parte que le corresponde, por lo menos ha hecho un plan y tiene una estrategia con los derribos.

¿Estará la plaza de toros rehabilitada en 2028?

El Ayuntamiento se comprometió a que estaría en 2023; ahora hablan de un lustro más tarde. Todos tenemos que hacer nuestros deberes y la Consejería de Ordenación del Territorio tiene que poner en marcha cuanto antes el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que es fundamental porque si tiramos los edificios y no tenemos este paso, se creará un agujero.

¿Por qué cree que no salió adelante la declaración institucional ni las enmiendas que presentaron sobre el viejo HUCA en el pasado Pleno?

IU prefirió más criticar al gobierno del que forman parte –por el Principado- que criticar al gobierno de Canteli.

¿Ve bien que IU llegue a pactos con el PP en Oviedo y gobierne con el PSOE en el Principado?

¿De qué pacto hablamos?, ¿de un pacto que no tiene partida presupuestaria? Parece que a nivel local hay un acuerdo de intenciones y han votado a favor de la agenda urbana, que incluye la construcción del parking del Campillín, la ampliación del aparcamiento de La Escandalera y un teleférico en el Naranco. ¿De verdad apoya eso IU?

¿Ve alguna solución cercana para las sedes judiciales?

El Alcalde debe de dejar enredar con la Escuela de Minas y dejemos que el consejero Peláez actúe, que sé que está actuando porque tiene interés en que la unificación avance. El Ayuntamiento lo que tiene que hacer es no poner palos en las ruedas y preocuparse de que la justicia no se vaya de Oviedo. No nos vaya a pasar como con la ciudad deportiva del Real Oviedo o con Indra y El Tallerón. Canteli tiene que ser más proactivo porque otros ayuntamientos lo están siendo.

Pero parece que una universidad privada está interesada en asentarse en la antigua galería comercial del Calatrava, lo que seria importante para Buenavista y el Cristo.

Estoy de acuerdo en que una universidad se instale en Oviedo pero, ¿en qué condiciones? ¿Por qué esa universidad no compró directamente el espacio al fondo suizo?, ¿qué papel tiene que jugar el Ayuntamiento de agente inmobiliario? Que el Calatrava no se regale a la universidad privada porque los espacios públicos son para servicios públicos.

Los vecinos de Ciudad Naranco podrán comprar plazas del parking de Ferreros.

Al gobierno se les ocurre una brillante idea y, después, no les queda más remedio que recapacitar. Pasó con las becas hace un año. Hay un agujero considerable con las plazas de aparcamiento y en los seis años que llevan no han sido capaces de tener una iniciativa.

El PP está a punto de anunciar las tasas para el año que viene.

Todas las obras tienen sobrecostes; todas. Acabamos siempre con suplementos que están alrededor del 20%. Si gestionamos mal, ¿cómo no nos van a subir los impuestos? El año pasado aprobaron la mayor subida impositiva de la historia de la democracia; espero que este año se mantengan.

Palacio de los Deportes. Se combinarán usos culturales con los deportivos.

¿Es el Palacio de los Deportes o el Palacio de los Conciertos? Esta obra tendría que haber estado acabada en diez meses y van veintiocho y fueron 6 millones, que yo recuerde, de sobrecoste. El resultado es muy bueno, pero lamentando que se hayan quitado las pistas de atletismo y nos tengamos que gastar otros 20 millones para unas nuevas. Pregunté a técnicos si era posible mantenerlas y me dijeron que sí.

¿Se esperaba la demanda de Salvemos La Vega al convenio?

Que hagan lo que crean conveniente. La Vega es una oportunidad para Oviedo; lo dije desde el principio. Es una de las patas en las que hay que aposentar ese desarrollo futuro industrial y cultural. El conjunto da para mucho, incluso, para vivienda.

Quedan dos años para las elecciones municipales. ¿Será cabeza de lista?

Depende de la militancia, no de mi. Tengo la ilusión intacta.