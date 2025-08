La eterna espera de un niño con autismo para quitarle una muela: "Sufre un dolor constante que no comprende"

Pedro Rodríguez tiene seis años. Está diagnosticado con autismo en grado tres; no habla y no puede expresar verbalmente qué le pasa. Su madre, Esther Fernández, notó hace un mes que metía con frecuencia la mano en la boca y empezó a quejarse mucho. "Sufre un dolor constante que no comprende". Incluso, se autolesiona. Pidió cita a su querida pediatra del centro de salud de La Corredoria. El diagnóstico: sufre una caries y una fístula en una de sus muelas de leche. En atención primaria no podían hacer más por él. Les derivaron a la unidad bucodental del Hospital Monte Naranco, que está adaptada para personas con discapacidad. "Nos dijeron que había que sacar la muela, pero hay una lista de espera de meses". ¿De cuántos? No les supieron concretar. Puede que sean tres o seis, a pesar de que la madre insiste en que la situación es urgente. Sin embargo, para la sanidad pública sacar una muela no es urgente.

Fernández optó por pedir una cita en una consulta privada. "Es injusto que tenga que pagar 2.000 euros para sacarle la muela, nosotros podemos permitírnoslo pero habrá estas familias que no tienen este dinero". La alta cifra se debe a que los dentistas tienen que dormir al niño para realizar el procedimiento por culpa del autismo y a la situación se añade un problema más: las citas en las clínicas escasean por culpa de las vacaciones de verano. Mientras, el niño sufre cada día. "Grita, llora, se autolesiona y ha perdido peso".

Ya van dos veces que la familia visita las urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En una estuvieron doce horas. "Si ya es mucho tiempo para una persona normal, imaginaos lo que supone para un niño de estas características". Tras atenderle, les mandaron para casa.

En la otra, lo llevaron a la UCI y lo sedaron. Un cirujano maxilofacial analizó la situación y determinó que la muela había que sacarla. Como no había dentista, no se la extrajeron. "Si el niño ya estaba dormido, se la podrían haber sacado pero no quisieron hacerlo los de Maxilofacial o no les apeteció". Volvieron a casa. "Pedro ha tomado dos tandas de antibióticos para mitigar el dolor; la medicación le provoca fuertes diarreas y el dolor sigue. Hasta la psiquiatra del HUCA dice que hay que buscar una solución porque está afectando a su comportamiento. Nuestro caso es prioritario".

La desesperación de la familia ha provocado que hayan ya tocado todas las puertas. "A las dos veces que hemos ido a Urgencias en el HUCA, se suma que fuimos en sendas ocasiones a las Urgencias del centro de salud de La Corredoria, he llamado al 112, al Monte Naranco he ido cinco o seis veces, y escribí hasta al propio Barbón". También han publicado un vídeo sobre el caso y, hoy, esperan la llamada de la sanidad pública. "Me van a volver a decir que hay lista de espera, pero mi hijo no puede esperar". De forma paralela, están pendientes de que el día 18 tendrán la primera visita con un dentista privado. Después, les darán fecha para sacar la muela. "No podemos seguir así, por lo menos otras dos semanas".

Medio millón

En España hay alrededor de medio millón de personas con autismo. La edad de diagnóstico es variable siendo mayoritaria entre los dos y tres años y el 1% del alumnado no universitario sufre este trastorno del desarrollo neurológico, que impacta el sistema nervioso y el funcionamiento cerebral afectando a la forma en que una persona se comunica, interactúa socialmente y se comporta.