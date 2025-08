Jesús Ángel Alonso, presidente de la asociación vecinal de La Florida: "En el espacio del recinto ferial puede ir el centro social que aún no tenemos"

Jesús Ángel Alonso Fernández tiene 65 años, es natural de Trubia y lleva 35 años viviendo en La Florida. Está jubilado tras una larga carrera profesional en la que desempeñó diferentes trabajos. Empezó como delineante, se reconvirtió a topógrafo y después dejó la topografía para entrar de lleno en la vida sindical. De hecho, durante años estuvo en la Federación de Construcción de Madera y Afines por Comisiones Obreras, donde llegó a ser secretario general. También se dedicó a la agricultura y a la venta de productos ecológicos. Ahora ha asumido el cargo de presidente de la asociación de vecinos de La Florida sustituyendo en el cargo a Modesto López.

-¿Qué le ha llevado a tomar las riendas de la asociación?

-Pues decidimos hacerlo porque el anterior presidente quiso dejarlo y no había nadie dispuesto coger el relevo. Desde que me jubilé asisto a las clases de gimnasia que se ofrecen desde la asociación y me di cuenta de que actividades como esta, que son importantes para muchas personas, no podían desaparecer. Sólo a gimnasia hay apuntadas unas cincuenta personas y se corría el riesgo de que todo desapareciese. No podíamos permitirlo.

-¿El cambio de presidente se produce en un ambiente cordial?

-Por supuesto. De hecho, tuvimos que celebrar dos asambleas para que se formase una candidatura. Intentamos que Modesto (López) siguiese al menos en la directiva, pero ha decidido dejarlo porque ya lleva muchos años en primera línea. No obstante, ya está colaborando con nosotros y su ayuda es muy bien recibida porque sabe de qué va todo esto.

-Quien sí está en la directiva es Emilio Peña, un histórico del movimiento vecinal de La Florida.

-Es otra persona con mucha experiencia y estamos seguros de que todo eso nos va a servir para hacer las cosas lo mejor posible.

-¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo?

-Una de las necesidades más urgentes es conseguir que el Ayuntamiento nos ceda un local para desarrollar la actividad de la asociación de vecinos y otro más grande para todas las cosas que organizamos. No sólo hacemos gimnasia, también se dan clases de francés y se hacen otras muchas cosas. Actualmente estamos pagando el pequeño local que hace de sede y ya se nos va casi todo el presupuesto de la asociación. Las cuotas no son muy altas y no es lógico que se gaste en eso porque en el resto de la ciudad hay espacios para las asociaciones.

-¿Cuál sería la mejor solución?

-Pues un centro social integrado. Eso es lo que necesitamos porque en el barrio no hay ninguno.

-¿Cuántos socios son ahora mismo?

-Pues en el último recuento que hemos hechos nos salieron más de 300.

-Ya ha hablado de lo más urgente, ¿en qué se pondrán a trabajar luego?

-Todavía hay más cosas urgentes. Por ejemplo, es necesario arreglar cuanto antes el paso sobre las vías que une La Florida con La Argañosa desde la calle Luis Sela Sampil, el antiguo acceso a los talleres de Renfe. Los vecinos también están muy preocupados por los problemas que hay en los centros de salud y también trabajaremos para que el barrio esté bien cubierto en ese sentido.

-¿Han tenido ya contacto con el Ayuntamiento?

-Pues estamos en ello. Ya hemos pedido un encuentro con el alcalde. Creemos que tiene que conocer a la nueva junta directiva y esas cosas que necesitamos con urgencia.

-Otra de las cosas que preocupa en el barrio es la situación legal de los soportales, ¿no es así?

-Pues preocupa y mucho. Ahora mismo son considerados espacios privados de uso público, es decir, que somos los vecinos los que tenemos la responsabilidad si hay cualquier tipo de caída o ocurre cualquier otra cosa cuando es un sitio de paso habitual. Queremos que se consideren espacios públicos a esos efectos, aunque los propietarios se encarguen de la limpieza, por ejemplo.

-¿Qué opinan del recinto ferial?

-Pues se debería abrir un debate sobre eso y escuchar a la asociación de vecinos porque somos una herramienta de participación. El centro social integrado estaría bien en ese espacio. También algún centro deportivo o un nuevo centro de salud, si es que se necesita. Lo que no nos entra en la cabeza es por qué se habilita un espacio así de grande y lo primero que se hace es un bar.

-Ronda Norte, ¿sí o no?

-Es un tema polémico, incluso para nosotros. El problema del tráfico ya no es tan grave como era antes. Estoy convencido de que hay formas de hacerlo aún más fluido y de evitar atascos en las entradas y salidas de la ciudad, pero es un tema que no sólo afecta a La Florida y que hay que afrontar desde el punto de vista global.