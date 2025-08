Los jóvenes deportistas de élite ya pueden solicitar una ayuda municipal

La concejalía de Deportes, en manos de Conchita Méndez, quiere reconocer a jóvenes deportistas ovetenses que hayan destacado en competiciones oficiales, nacionales o internacionales. Es por ello que acaba de abrir el proceso para que soliciten una ayuda municipal. La convocatoria está dotada de una ayuda de 26.000 euros, que se puede incrementar en otros 5.000, y entre los gastos subvencionables están el abono de las cuotas a clubes, la licencia deportiva, el vestuario y el material deportivo y los gastos de desplazamiento. También el alojamiento para competiciones y entrenamientos, la prestación de servicios de profesionales, entre otros y, en su caso, los gastos específicos derivados de la discapacidad (tales como prótesis o sillas de ruedas).

Podrán optar a esta convocatoria aquellos jóvenes que tengan menos de 24 años el 31 de diciembre –este límite de edad no es exigible en el caso de los deportistas con discapacidad–, ser deportista no profesional y estar en posesión de licencia federativa, estar inscrito en el padrón municipal durante el último año, y no estar cumpliendo sanción en firme por infracción disciplinaria o administrativa en materia deportiva relativa a dopaje o por actos y conductas violentas, racistas, xenófobas o discriminatorias por razón de sexo .

La documentación requerida en las bases –disponibles en la web del Ayuntamiento– se puede presentar podrá en el registro electrónico del Ayuntamiento, en las instalaciones municipales ubicada en el número 6 de la calle Quintana y en las oficinas del Palacio de los Deportes. Después, los funcionarios municipales analizarán todos los documentos aportados para realizar los listados de beneficiados, que serán revisados por el órgano competente, y se publicarán para consulta de los participantes.