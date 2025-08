Oviedo a vista de pájaro: el helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela a 2.200 pies de altura

Son las ocho y media de la mañana y el inspector Jonathan Jiménez y el piloto Gabriel Rodríguez miran al cielo de Llanera. Una densa nube de niebla impide despegar al helicóptero Ángel 32, la avioneta que la Policía Nacional trasladó desde Aragón hasta Asturias para controlar hasta finales de mes cómo transcurren multitudinarios eventos como la Semana Grande de Gijón o el partido que disputarán el Real Oviedo contra el Real Madrid en el estadio Carlos Tartiere el día 24. Desde arriba vigilarán todo lo que ocurre como multitudes o algún tipo de incidente y ayudarán a los compañeros que están a pie de calle a resolver cualquier situación.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la operación verano puesta en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad ante los grandes eventos que se esperan durante el mes más turístico del año. "Se nos ha solicitado apoyo desde la Jefatura Superior de Asturias y de Cantabria y aquí estaremos 45 días". El dispositivo comenzó el 15 de julio y se prolongará hasta el día 30.

Citas marcadas en el calendairo

El helicóptero tiene las citas muy marcadas en el calendario y las tres pantallas que lleva a bordo facilitarán que todo salga a la perfección. "La cámara nos permite hacer todo tipo de reportajes, ubicar inmuebles, matriculas de coche, seguimiento y el control de la gente que entra y sale de un sitio o si se produce algún tipo de disturbio", añade Jiménez. Es decir, son los ojos en el cielo de las patrullas que a diario recorrerán las calles asturianas. "Distribuiremos los horarios de vuelo según nos vayan pidiendo los compañeros. Hay días que estamos aquí; y otras jornadas en la comunidad vecina", continúa Rodríguez.

¿Puede sustituir algún día el dron a su trabajo sobrevolando el cielo? Por el momento, no. "Al final un dron no puede estar controlando a personas. Carece de la autonomía que tiene el helicóptero y no tiene la misma movilidad que una aeronave". Sin embargo, son una herramienta más en su trabajo diario. "Ambos se complementan muy bien porque el dron tiene la capacidad de estar más cerca de estos eventos", remarca Jiménez.

Sobre el cielo de Oviedo

Mientras ambos hablan, la niebla empieza a levantar. El sol es el protagonista en el segunda jornada de la ola de calor y comienza el segundo vuelo del día. Jiménez y Rodríguez son los pilotos; un tercer compañero supervisa todas las cámaras. Piden permiso para despegar. Aceptado. Lo normal es que el helicóptero alcance una altura de 500 o 600 pies sobre el terreno. Así ocurre cuando sobrevuela el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), sigue hasta llegar al Oviedo Antiguo con la torre de la Catedral como protagonista, pasa al lado del Calatrava y del estadio Carlos Tartiere.

El viaje continúa sobre el Naranco. El pico Paisano coronado por el monumento al Sagrado Corazón de Jesús tiene una altura de 636 metros. Datos que obligan a que el helicóptero vuele más alto. "Estamos a 2.200 pies", anuncia Rodríguez. Aquí comienza el viaje de vuelta a La Morgal. Vuelta por la AS-II y pedir permiso para el aterrizaje.