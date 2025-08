Barbón mediará con la Universidad para que libere espacio en Llamaquique para los juzgados, pero admite que no puede obligar a desalojar una facultad "en dos meses"

Mediar para que la Universidad de Oviedo libere espacio en Llamaquique usando de forma transitoria la Escuela de Minas y que los juzgados puedan empezar a unificarse alrededor del palacio de justicia. Este es uno de los objetivos del presidente del Principado, Adrián Barbón, para dar solución a la dispersión de sedes judiciales que sufre la capital asturiana. El líder del Ejecutivo es muy consciente que las negociaciones son la base de la operación porque, en caso contrario, puede incurrir en una ilegalidad. "No podemos decirle a la institución liderada por Ignacio Villaverde que abandone una facultad en dos meses; no tengo esa capacidad legal porque podría estar extralimitándome en mis competencias y el poder judicial lo que no me va a permitir es que incumpla la ley", declaró ayer Barbón.

Su intervención se produjo durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, donde apuntó que confía en que este problema tenga una solución a corto plazo. "Si no la conseguimos, buscaremos soluciones puente porque creemos que la dispersión judicial es un problema y creemos que Oviedo merece la unificación", insistió.

Clave en todo este asunto es la Escuela de Minas. Conseguido el traslado de los estudios a Mieres, el objetivo de Ignacio Villaverde es crear allí su pabellón de gobierno. Es por ello que el Rectorado acaba de adjudicar a la unión temporal de empresas (UTE) Inspyra-Aener la redacción del proyecto básico de reforma del edificio de la calle Independencia y el documento de ejecución de la primera de las tres fases previstas. Los planes han de ser entregados a finales de año. El Principado no ve mal la operación, pero considera que se puede retrasar beneficiando a la justicia, porque al TSJA le urge la unificación alrededor del Palacio de Justicia. De esta forma, se pondría en marcha una solución transitoria (desplazar alguna facultad a Minas) mientras se acomete la operación del viejo HUCA. El proyecto anunciado por Barbón en septiembre de 2022 es trasladar los estudios que ahora se encuentran en Llamaquique a los antiguos edificios de Maternidad, Consultas Externas y Silicosis. El horizonte con el que trabaja la Universidad para ese traslado es 2031, tiempos muy lejanos para el TSJA porque los problemas se acumulan a los juzgados.

Sin ir más lejos, el de Violencia Penitenciaria comparte sede con el Instituto de Medicina Legal. Cada vez que llega un cadáver a las instalaciones de La Corredoria, el olor recorre el edificio. El hedor obliga a abrir las ventanas y los funcionarios están hartos de esta situación. También los agentes judiciales se ven perjudicados porque en una mañana pueden recorrer varias sedes judiciales –hay más de cinco kilómetros de distancia entre las más alejadas–, y el Palacio de Justicia sufre continuos problemas de humedades a pesar de que el edificio tiene dos décadas.