El rector dice que la facultad de Minas "no está ni estará nunca en la ecuación": "No nos debemos dejar arrastrar por las ocurrencias del Alcalde"

La polémica está servida. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, rechazó esta mañana que la Escuela de Minas acoja de forma provisional una facultad del campus de Llamaquique para ayudar a la unificación de las sedes judiciales alrededor del Palacio de Justicia. "El edificio de la calle Independencia no está ni estará nunca en la ecuación". Así de rotundo se mostró durante la inauguración del campus Orígenes, tras las palabras del lunes del presidente del Principado, Adrián Barbón, de que mediará en este asunto para lograr satisfacer a todas las partes después de los retrasos que acumula la operación de El Cristo.

Sin embargo, Villaverde quiso esta mañana hablar con claridad y pidió que "no nos debemos dejar arrastrar por las ocurrencias del Alcalde" tras su petición hecha hace una semana de ser prácticos y de que Minas ayude a solucionar los problemas de espacio que tiene el poder judicial en la capital asturiana. Los juzgados están repartidos en nueve sedes ubicadas de punta a punta de la ciudad. "Canteli tiene a la Vega y el Calatrava y podía haber ofrecido aquello que es propiedad del Ayuntamiento".

Molesto con Chamorro

No fueron sus únicas críticas. También se mostró molesto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, al que le pidió hablar con claridad. Villaverde es consciente que el "trasladar una facultad o un juzgado no es trasladar una peluquería y en menos de tres o cuatro años no es posible hacer la mudanza". "Este proceso no se puede hacer en seis meses; si el TSJA quiere una solución inmediata para irse de forma provisional, puede irse a Siero" .

Además, subrayó que la Universidad no tiene capacidad económica para trasladar durante unos años una facultad a Minas y, después, volver a hacer las maletas para instalarse de forma definitiva al campus del Cristo. "La financiación debe de ser para irnos al viejo HUCA y, además, tardaremos lo mismo en ir a Minas que a la parte alta de la ciudad". Otro de los argumentos que dio para oponerse al uso del edificio de la calle Independencia como facultad es que retrasaría la mudanza de la conversión de Minas en el pabellón de gobierno en la Universidad y en la operación se vería perjudicada la Junta General del Principado. "A ellos les hemos vendido un inmueble con servicios universitarios, que están previstos que se trasladen a la calle Independencia en 2026". Por todo ello, Villaverde pidió zanjar la polémica y evitar que haya cambios de planes cada "tres días".

Docencia de altísima calidad

Por último, vIllaverde salió al paso de que la Universidad es autónoma, pero es el Principado quien pone el dinero. "Nos financian todos los asturianos y financian una docencia de altísima calidad a más de 21.000 estudiantes y seguir constituyendo el 80% de la innovación y la investigación del Principado". "No financian despachitos".