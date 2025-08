Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) dividirá la circulación en Oviedo en dos anillos. Uno interior que engloba la parte más comercial y otro exterior cuyo límite son las rondas. Las restricciones para el primero se pondrán en marcha el 1 de enero, cuando el Ayuntamiento exigirá a los vehículos con el distintivo B, C, ECO y Cero Emisiones que circulen con la respectiva pegatina medioambiental. Los vehículos sin pegatina con categoría A no podrán entrar, aunque habrá exenciones en el reglamento. No será lo único. Dos años después, estas medidas se aplicarán a los automóviles que accedan a las rondas.

Así lo recoge la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, un proyecto elaborado de forma conjunta por las concejalías de Movilidad, liderada por Nacho Cuesta, y de Seguridad Ciudadana, en manos de José Ramón Prado. El texto fue aprobado la semana pasada por la junta de gobierno y ha sido remitido a los tres grupos de la oposición para que presenten sus enmiendas en un plazo máximo de diez días. Después, se pondrá en marcha un periodo de treinta días de información pública para que los ciudadanos puedan presentar sus alegaciones, y el Ayuntamiento las estudiará antes de la aprobación definitiva en el Pleno. A continuación, entrará en vigor un texto que puede sufrir modificaciones durante todo este proceso.

La normativa estatal obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan una zona donde se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, en función de su nivel de emisiones contaminantes. Es la denominada ZBE.

Los dos círculos

Oviedo dividirá su circulación en dos círculos. El interior estará delimitado por las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez (entre Postigo Alto y Marqués de Gastañaga), Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquíades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chavarri.

El círculo exterior abarcará General Elorza, Adelantado de La Florida, la ronda Sur, Muñoz Degraín, González Besada, Padre Vinjoy, Hermanos Menéndez Pidal, Real Oviedo, Independencia y avenida de Santander.

Semanas lleva el Ayuntamiento instalando todos los elementos –tales como pasos de cebra inteligentes, cámaras, lectores de matrículas, pantallas y equipos de comunicaciones– para la implantación de la ZBE. Con su entrada en vigor, los conductores verán diferentes señales que indicarán qué tipo de vehículos tendrán prohibido pasar por las calles afectadas, y en la parte inferior –o en un panel complementario– se informará de los coches que podrán acceder siempre y cuando lleven sus distintivos medioambientales. En España existen cuatro etiquetas: la llamada Cero Emisiones para vehículos eléctricos y de hidrógeno, ECO para híbridos enchufables y vehículos a gas, C para coches gasolina y diésel recientes, y B para vehículos gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones.

La normativa es tajante y se considerará una infracción grave no respetar las restricciones de acceso, la circulación y el estacionamiento establecidas en las ZBE. Las multas ascenderán a 200 euros y se aplicará un incremento del 30% en caso de reincidencia del conductor. Es decir, este aumento se sumará cuando una persona haya cometido una misma infracción en el plazo de un año y cuando así se haya declarado por resolución firme.

No obstante, el Ayuntamiento establece exenciones. Los vehículos de los empadronados en las calles afectadas por la ZBE, los coches históricos, los clientes de aparcamientos subterráneos públicos y los vehículos adaptados y homologados para prestar servicios singulares podrán acceder de forma excepcional sin informar al Ayuntamiento. En cambio, precisarán de una autorización municipal para el acceso y la circulación los coches de aquellos que se alojarán en los hoteles de la zona, quienes acudan a un taller ubicado en la zona más comercial, los vinculados a obras y los propietarios o arrendatarios a una plaza de garaje.

También deberán informar de que quieren acceder y circular los vehículos con matrícula extranjera, aquellos destinados al transporte de mercancías y actividades profesionales, los de emergencias y esenciales y el transporte público, entre otros.