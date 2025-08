Oviedo, ciudad imaginada de novela

El Estanque de Covadonga del Campo San Francisco ha vuelto a ser el foco de las letras ovetenses otra tarde estival más. Esta semana, dentro el programa municipal "Martes, Letras al aire", el escritor invitado ha sido Fernando Fonseca (Oviedo, 1956). Su dilatada trayectoria y manejo tanto de la narrativa, el ensayo o el teatro lo convirtieron en un invitado de excepción.

El galardonado por "Pabellón de Eternos" con el Premio de la Crítica de Asturias en 2006 aprovechó esta iniciativa local para hablar con sus lectores y resolverles cualquier duda literaria. A su llegada, una de las participantes coloquio comentó sobre la obra de Fonseca: "Me encantó ‘El apabullante silencio extranjero’, incluso de vez en cuando releo algún pasaje". Ayer, el diálogo fue íntegro sobre los paisajes urbanos y cómo condicionan a la creación literaria.

"Al igual que en la vida real, cuestiones como el clima condicionan el resultado de una novela… Por ejemplo, la niebla, tan característica del Dublín de James Joyce", expuso el narrador. Y reflexionó sobre su propio proceso creativo: "Cuando para una novela fui exclusivamente a Guadalajara para escribir, me di cuenta que la ciudad no era un personaje más, no me gustó del todo el resultado siendo totalmente riguroso con la descripción", comentó Fonseca. A renglón seguido comentó sobre Oviedo, escenario de varias de sus obras: "A partir de esa experiencia en Guadalajara, quise intentar reproducir desde la imaginación una ciudad que conociese y durante la escritura caí en la cuenta de que estaba describiendo Oviedo, y el nombre que le di fue ‘Ciudad Ajada’", confesaba sobre un nombre que también incluyó en el título de su libro de relatos "Cuentos de Ciudad Ajada".

A preguntas de los lectores, Fernando Fonseca enumeró su ranking de ciudades literarias: "París es el epicentro; el Dublín de Joyce; Praga, y no solo por Kafka; en España Barcelona; Buenos Aires... Hay muchas".