El Rector desafía a los jueces de Oviedo a irse a Siero "si quieren una solución inmediata"

La polémica está servida. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, rechazó, ayer, que la Escuela de Minas acoja de forma provisional una facultad del campus de Llamaquique para ayudar a la unificación de las sedes judiciales alrededor del Palacio de Justicia. "El edificio de la calle Independencia no está ni estará nunca en la ecuación". Así de rotundo se mostró delante de la vicepresidenta regional, Gimena Llamedo, y durante la atención a los medios que ofrecieron con motivo de la inauguración del campus Orígenes en el Edificio Histórico.

Un momento en el que Villaverde quiso hablar con claridad: "No nos debemos dejar arrastrar por las ocurrencias del Alcalde –en rereferencia a Alfredo Canteli–" tras la petición hecha hace una semana por el regidor ovetense para ser prácticos y que Minas ayude a solucionar los problemas de espacio que tiene el poder judicial en la capital asturiana. Los juzgados están repartidos en nueve sedes ubicadas de punta a punta de la ciudad y los agentes judiciales han de recorrer varias de ellas durante una misma mañana. Además, las instalaciones sufren problemas de espacio o de mal olor como ocurre en el de Violencia Penitenciaria, que comparte sede con el Instituto de Medicina Legal.

Ante esta situación, Canteli ofreció que los juzgados se concentaran en Minas, y el Principado, por su parte, se ofreció a mediar esta semana para que ese mismo espacio acoja de forma provisional alguna facultad de las que ahora están en Llamaquique para que las sedes judiciales inicien la mudanza a esta zona. Sin embargo, el rector se opuso de forma muy tajante a esta operación "El regidor tiene La Vega –en relación a la fábrica de armas– y el Calatrava y podía haber ofrecido aquello que es propiedad del Ayuntamiento".

No fueron sus únicas críticas. También se mostró molesto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, al que le pidió hablar con claridad. Villaverde es consciente de que el traslado de "una facultad o un juzgado no es trasladar una peluquería y en menos de tres o cuatro años no es posible hacer la mudanza". "Este proceso no se puede hacer en seis meses. Si el TSJA quiere una solución inmediata para irse de forma provisional, tiene Siero", zanjó aludiendo al ofrecimiento de terrenos al TSJA por parte del alcalde poleso, Ángel García.

Además, Villaverde subrayó que la Universidad no tiene capacidad económica para trasladar durante unos años una facultad a Minas y, después, volver a hacer las maletas para instalarse de forma definitiva en el campus del Cristo. "La financiación debe de ser para irnos al viejo HUCA y, además, tardaremos lo mismo en ir a Minas que a la parte alta de la ciudad".

Otro de los argumentos que dio para oponerse al uso del edificio de la calle Independencia como facultad es que retrasaría la mudanza de la conversión de Minas en el pabellón de gobierno en la Universidad y que en la operación se vería perjudicada la Junta General del Principado. "A ellos les hemos vendido un inmueble con servicios universitarios que están previstos que se trasladen a la calle Independencia en 2026". Por todo ello, Villaverde pidió zanjar la polémica y evitar que haya cambios de planes cada "tres días".

También aprovechó la ocasión para salir al frente de aquellas acusaciones de que la Universidad es autónoma, pero es el Principado quien pone el dinero. "Nos financian todos los asturianos y financian una docencia de altísima calidad a más de 21.000 estudiantes y siguen constituyendo el 80% de la innovación y la investigación del Principado". "No financian despachitos", concluyó.

El viejo HUCA

Clave en todo este proceso es que el viejo HUCA vuelva a tener vida. Los planes anunciados por el presidente del Principado, Adrián Barbón en septiembre de 2022 es que Ciencias y Formación al Profesorado abandonarían Llamaquique yéndose a la parte alta de la ciudad. Para ello, la Seguridad Social cedió a la Universidad los edificios de Silicosis, Consultas Externas y Maternidad para crear un campus B de El Cristo.

Sin embargo, todo se ha retrasado. El proceso de cesión duró más de lo esperado y la Universidad ya tiene el anteproyecto y los estudios previos. Falta el proyecto y la ejecución de las obras. El nuevo campus del Cristo costará 102 millones de euros y se ejecutará en tres fases. La primera afectará a Silicosis, que se convertirá en la sede departamental del campus e incluirá, entre otras cosas, despachos, laboratorios de investigación, seminarios y zonas de trabajo colaborativo. Esta fase inicial tiene un coste estimado de 48,6 millones de euros.

Durante la "fase 2" se acometerá la rehabilitación del antiguo edificio de Consultas Externas, unos trabajos que costarán 14,2 millones de euros. La idea es transformar este espacio en un edificio de servicios que se convierta en el "núcleo" del campus. La última se corresponde con Maternidad, que pasará a ser el aulario en el que recibirán clase los alumnos. El coste es de 32,7 millones de euros.