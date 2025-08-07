"Aiko El Grupo" y ".bd.", una noche intensa que invita a seguir

Ayer a las ocho de la tarde los madrileños ".bd." se subían al escenario del patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo frente a un público que no dejaría de crecer durante sus 45 minutos de concierto y seguiría aumentando con "Aiko el grupo". Las dos bandas, propuestas frescas e irreverentes, pusieron fin al ciclo "Tiempos Nuevos", que durante los últimos dos meses ha puesto a Oviedo en el foco de los grupos emergentes.

El grupo ".bd." compuesto por Marta Fernández, Javier Carmona, Manuel Ibade, Diego Cano, David Coronel y Samuel Rubio, comenzó el show con algunas de sus baladas más suaves, pero el ritmo fue subiendo al compás de los gritos del público. Algunos de sus seguidores los han acompañado desde la capital para ver su primer concierto fuera de Madrid. "Nunca no he ido a un concierto de ellos, soy grupee oficial", comentaba, con esa expresión tan rotunda, Lola Alonso, novia de uno de los integrantes y una de sus fieles seguidoras. Interpretaron sus temas más escuchados en Spotify, pero también presentaron su nuevo EP: "Economato textil", que verá la luz el 10 de septiembre editado por Humo internacional, una discográfica ovetense que apuesta por jóvenes talentos. Uno de los momentos más divertidos de la velada fue cuando Javi gritó por encima del sonido de todos los instrumentos la historia de todo el camino hasta llegar al concierto: desde que se subieron al tren hasta los momentos de tensión antes de la actuación, pasando por las consecuencias de los cachopos del mediodía:"Está muy rico, pero mejor no antes de subir al escenario".

El público disfruta del concierto en el patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

Con las actuaciones de ayer han sido diez los artistas nacionales e internacionales que han pasado por el claustro en esta edición que ha recuperado, aunque de forma reducida, un ciclo que empezó teniendo diez sesiones dobles frente a las cinco de esta edición. En total, unas diez mil personas han asistido a los conciertos, según calcula la organización.

Para cuando "Aiko El Grupo" comenzó a cantar, a las 21.00 horas, la plaza ya estaba llena. Aunque predominaban jóvenes de aspecto alternativo, entre el público había gente de todas las edades y estilos, incluso elegantes señoras mayores que, sentadas en los bancos que rodean el espacio, disfrutaban del espectáculo. A lo largo del concierto anterior se podía ver el ajetreo de algunos fans buscando un autógrafo. Teresa Iñesta, Lara Miera, y Bárbara López cantaron para las casi mil personas que pasaron en algún momento por el claustro. Desde la primera canción de la noche "Me están apuntando con un arma", tema que titula su último disco, un grupo de personas se agolpaba a los pies del escenario cantando todas las estrofas. Aunque no dejaron de lado sus primeros éxitos, se centraron en las composiciones más recientes. "No es que las otras no nos gusten, es que las nuevas son mejores", explicó Teresa Iñesta. Entre el público estaban, una vez más como en casi todos los conciertos del ciclo, Lorena Bruno y sus amigos: "Intentamos venir a todos los conciertos, además nos gusta la música de ‘Aiko’". Uno de sus motivos para venir, disfrutar de un espacio tan bonito al aire libre.

Una de las actuaciones.

Con un repertorio que combinó sonidos de ayer y de mañana, y una conexión real con el público, "Aiko El Grupo" y ".bd." pusieron el broche final a una noche que resumió a la perfección el espíritu de Tiempos Nuevos: un ciclo que apuesta por lo emergente, lo distinto y lo emocionalmente directo. Entre gritos de diversión, confesiones en voz alta y mucho ambiente, el claustro universitario volvió a demostrar que también puede ser un templo para la música. Aunque esta edición haya sido más breve que las anteriores, la energía acumulada anoche invita a seguir.