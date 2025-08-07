Alarma en Menéndez Pidal por un fallecimiento en plena calle
Agentes de la Policía Nacional y de la Local realizaron una intervención en el mediodía de ayer, después, de que un hombre se precipitase desde una vivienda a la avenida Hermanos Méndez Pidal –en la foto–. Los hechos tuvieron lugar a la altura del número 14 y, de inmediato, una UVI móvil se desplazó hasta el lugar. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de una persona. Falleció y sus familiares fueron avisados de lo ocurrido. Uno de los carriles de la concurrida vía permaneció cortado durante la intervención de los servicios de emergencias.
