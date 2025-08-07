Apagón postal en la zona rural de Tudela Veguín: sin cartas desde mayo

Paúl Cuesta, vecino de Cortina, una aldea próxima a solo cinco minutos en coche de la oficina de correos más próxima en Tudela Veguín, llevaba sin recibir correo postal 3 meses. Vicenta Villarino,la presidenta de la asociación de vecinos de la localidad ovetense también ha sufrido el mismo apagón postal, hasta el colmo de que por muy tarde que se den las citas médicas a ella le llegó el aviso por carta un día más tarde de la fecha en que debía haberse presentado en el HUCA. Y lo hizo, pero no gracias al cartero, sino al SMS que le recordó la cita que tenía pendiente.

La zona rural de Oviedo, en especial en el entorno de Tudela Veguín, está viendo cómo los problemas con el correo postal se agudizan en verano. "Estos días me llamó un vecino de Cortina que esperaba por una cita médica, porque el problema es sobre todo en los pueblos de la periferia de Tudela Veguín", afirmaba ayer Paúl Cuesta, que justo al medodía recibió el montón de cartas que llevaba tres meses sin recibir. El problema se agrava por el perfil de los habitantes de los pueblos, gente mayor que espera citas médicas y no pueden permitirse perderlas. Y no solo citas médicas. Los inconvenientes también llegan a los negocios, a todo tipo de comunicaciones con instituciones oficiales, multas...

Entre todos esos sobres que no habían llegado en este tiempo se encontraban, coita Cuesta, "actas de reuniones de junio de la comunidad de vecinos, revistas mensuales de negocios, correspondencia de bancos, incluso los recibos de socio para el abono del Sporting... Menos mal que en mi caso no faltó nada grave".

El detonante que le hizo pensar en que llevaban todo un trimestre sin correo postal fue una posible multa. "Me acordaba de que a finales de mayo podría haber superado la velocidad en un radar, gracias a Dios no llegó nada, porque podría haber perdido la reducción de pronto pago incluso".

Paúl Cuesta también relata cómo un vecino suyo podría haber perdido una cita médica si no hubiese sido porque llamaron a la oficina y la carta estaba allí. Además, la oficina de Tudela Veguín, que a su vez depende de San Claudio, solo tiene horario de oficina de 9.00 a 10.00 horas, lo que complica aún más las gestiones.

Vicenta Villarino, presidenta de la asociación de vecinos de Tudela Veguín y vecina de El Argumal también ha sufrido estos retrasos, que se vienen produciendo desde el verano. "A mí me llegó un día tarde una cita médica, recibí antes el SMS de la Consejería de Sanidad, salvé por eso", confirmaba. Explica que otra queja vecinal que le ha llegado de varias personas es que recibían cartas que no les correspondía, puede que por el desconocimiento de los carteros de las direcciones.

¿Qué hay detrás de estos problemas en Tudela Veguín? La falta de contratación por parte de la empresa pública está generando que no se puedan cubrir las vacaciones, ni las bajas en ningún punto de Asturias, apuntan los sindicatos. Comisiones Obreras denuncia que la plantilla se encuentra por debajo del 40%. Esto además provoca que se incumpla el Servicio Público Universal Postal, que obliga a Correos a mantener una fluidez de mensajería aceptable y a un precio asequible, el precio del sello. La situación, aclaran, no es única de Oviedo. También se produce en las zonas rurales de Gijón en las Cuencas y en zonas costeras que duplican su población en verano.

"Ahora mismo hay carteros duplicando sus zonas de reparto, es imposible que hagan una zona de 200 kilómetros en 4 horas", afirma Victoria Zabaleta, responsable del Sector Postal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Asturias (Comisiones Obreras). La situación no afecta solo a los ciudadanos, que están recibiendo un servicio de baja calidad, si no que los empleados se ven superados superados por sus infinitas zonas asignadas, y en algunos casos la escasa jornada laboral para la cual les contratan. Zabaleta también achaca al Gobierno Central que se justifiquen en la situación deficitaria de la empresa pública, que acumula 1.000 millones de euros de déficit, para "recortar por abajo". "Hay una normativa europea, que exige a los gobiernos nacionales dar la suficiente financiación a los gobiernos nacionales, y no lo están cumpliendo", destaca.

La buena noticia, según contó otra vecina a este periódico, es que, como en el caso de Cuesta, ayer mismo recibió un montón de cartas atrasadas, y el operario de Correos que las trajo se presentó a su madre. "A partir de ahora voy a ser vuestro cartero".