La Asociación de Festejos del Carbayu dona 150 bollos a la Cocina Económica

La Cocina Económica recibió, ayer, una grata sorpresa traducida en forma de donativo proveniente del concejo vecino. La Asociación de Fiestas del Carbayu de Lugones, que puso fin a sus festejos patronales el pasado martes, donó 150 bollos preñaos a la agrupación benéfica dedicada a proveer una alimentación nutritiva a los ciudadanos con menos poder adquisitivo y a precios asequibles. En la imagen, un momento de la entrega de las viandas en las instalaciones de la calle San Vicente. "Es un gesto que sabe a tradición", subrayaron desde la institución.