Enésimo enfrentamiento entre el gobierno de Oviedo y el Rector: el alcalde en funciones acusa a Villaverde de ser "descortés" y "egoísta" por la polémica de las sedes judiciales

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura relajó la tensión entre la Universidad y el Ayuntamiento después del conflicto por el traslado de la Escuela de Minas al campus de Barredo (Mieres). Sin embargo, todo ha vuelto a saltar por los aires. ¿El motivo? La unificación de sedes judiciales alrededor de Llamaquique utilizando en la ecuación a la Escuela de Minas. Una fórmula que el Rector, Ignacio Villaverde, desechó de forma tajante y pidió tanto al Principado como al Tribunal Superior de Justicia de Asturias que no se "dejen arrastrar por las ocurrencias del Regidor".

Sus palabras fueron contestadas, ayer, por Mario Arias, Alcalde en funciones mientras Alfredo Canteli está de vacaciones. A través de una nota, acusó a Villaverde de entrar en el debate como elefante en una cacharrería demostrando "una preocupante tendencia a ser descortés" con Canteli. También le acusó de ser un "poco egoísta" por dedicar un edificio como Minas para "oficinas y ‘despachitos’" cuando puede resolver "los problemas de la justicia que hay en Oviedo". "Esta opción no se puso encima de la mesa para ofender al Rector ni vulnerar la autonomía universitaria, sino que se hizo pensando en una solución más rápida y definitiva a un problema que está colapsando la administración de justicia".

La capital asturiana tiene nueve sedes judiciales repartidas a lo largo de la geografía ovetenses. Más de cinco kilómetros separan al juzgado de Violencia Penitenciaria, de La Corredoria, del juzgado de Menores, de La Ería. Además, algún trabajador vinculado al mundo de la justicia bromea con que el Campo de San Francisco es su gimnasio. Paseo arriba, paseo abajo intentan resolver a tiempo las diferentes cuestiones. El TSJA se ha cansado de esperar y exige al Principado una solución urgente; la unificación no puede seguir esperando décadas.

Sin embargo, Villaverde no está dispuesto a retrasar sus planes para convertir Minas en un pabellón de gobierno. Espera tener el proyecto para las obras a finales de este año y afeó a Canteli que no hubiese ofrecido un edificio de propiedad municipal como el Calatrava o la fábrica de armas de La Vega. "Villaverde en estas declaraciones se inmiscuye en otra institución al hablar de estos inmuebles; la diferencia entre él y el gobierno municipal es que no le vamos a ofender porque vamos a informarle para despejar su ignorancia", le reprochó Arias antes de aclarar que el Ayuntamiento ya ofreció la galería comercial del Calatrava para solucionar esta problemática. Sin embargo, "no reúne las condiciones adecuadas a juicio de los implicados en el proceso", aclaró. "La fábrica de armas", añadió, "resulta difícil que se pueda ofrecer porque todavía no es del Ayuntamiento y su desarrollo no está todavía regularizado".

Arias lamentó que no hace falta insultar ni ofender cuando valía con decir que la alternativa de Minas no era de su agrado. "Cuando habla de ocurrencias debería ser consciente de que las únicas ocurrencias que han existido son las del propio Rector que aprobó un plan estratégico para la Universidad un día –del cual sólo aplicó llevar la escuela de Minas para Mieres-, y a los pocos días lo cambió porque el Principado le hizo otro proyecto cuya viabilidad, como se está viendo, es muy cuestionable".

Derecho a opinar

Otro de las declaraciones de Villaverde que no han gustado nada al gobierno local fue la de que la financiación que recibe la Universidad "no es para despachitos (en repuesta a Canteli), sino para dar una docencia de altísima calidad a más de 21.000 estudiantes y que la Universidad siga constituyendo el 80% de la investigación del Principado". Arias recordó que la institución "la financiamos todos los asturianos y nadie nos puede quitar el derecho de opinar sobre ella o sobre sus edificios". A pesar de todas estas discrepancias, al igual que ocurrió con el traslado de Minas a Oviedo, el equipo de gobierno, recalcó, continuará respaldando a "una institución que forma parte del ADN de la ciudad".