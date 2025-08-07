Multa a un gimnasio por cámaras de reconocimiento
R. A.
Oviedo
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a una cadena de gimnasios, que tiene una de sus sedes de Oviedo, por imponer el reconocimiento facial en el acceso a sus instalaciones tras la denuncia realizada por Facua-Consumidores en Acción. La cuantía asciende a casi 100.000 euros por vulneración de la respectiva norma.
