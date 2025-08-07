La negociación sobre el viejo HUCA vuelve a donde estaba hace 19 años, con la incorporación de la Seguridad Social a la comisión que resolverá el futuro de la parcela

El ministerio de Seguridad Social se sumará a la comisión para recuperar el viejo HUCA. Un paso que llega diecinueve años después de que el Estado y el Principado firmasen el primer acuerdo marco para la permuta de los bienes de la parcela ubicada entre los barrios de El Cristo y Buenavista ante el traslado de los servicios sanitarios a La Cadellada. Finalmente, la mudanza se realizó hace once años y en todo este tiempo pocos avances hubo. Sin embargo, los edificios han quedado desvalijados como consecuencia de los constantes robos y ocupaciones.

El gobierno de Adrián Barbón constituyó el 8 de abril de 2024 una comisión bilateral con el Ayuntamiento para buscar un futuro a la degradada parcela. Desde entonces, sólo se ha llevado a cabo otra reunión más para sumar a la Universidad de Oviedo a la operación después de que el Estado les cediese los viejos edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas para la creación de un campus B de El Cristo. El objetivo del rector, Ignacio Villaverde, es que en 2031 se complete el traslado.

Sin embargo, esta comisión estaba coja sin la presencia de la Seguridad Social. La administración nacional es la propietaria del edificio más grande del conjunto: la Residencia de Nuestra Señora de Covadonga. Ninguna de las partes quería hacer un nuevo planteamiento de reforma de toda la parcela del viejo hospital sin tener en cuenta este edificio, llamado a ser demolido. Hace diecinueve años se cuantificó su valor en 37,59 millones de euros. 19,77 millones corresponden al valor del suelo y los 20,28 restantes a la edificación.

Ahora, este problema parece que va encaminado a solucionarse. Así lo comunicó la ministra Elma Saiz en una entrevista con TPA en la que afirmó que se van a incorporar al grupo de trabajo "para analizar el desarrollo total de ese ámbito". Después de estas declaraciones, el Principado envió una nota de prensa en la que resaltaron que el objetivo de incorporar al Estado es "avanzar en una solución integral para todo el entorno".

Las reacciones por parte de los grupos municipales no tardaron en llegar. El segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, celebró que al fin se haya atendido a la petición del Ayuntamiento para que la Seguridad Social participe en la operación. "Es un actor esencial" y espera que este adelante traiga muchos frutos. Por un lado, pretende que la comisión se convierta en un órgano "verdaderamente eficiente y no solo protocolario". Por el otro, espera que la Seguridad Social "propicie el fin de la descoordinación en las consejerías implicadas porque en este asunto tan trascendental, como en otros, parece que ni PSOE ni IU formen parte del mismo gobierno". Además, quiere que a partir de ahora se intensifique la comunicación política y técnica.

También se refirió a este asunto el primer teniente de alcalde, Mario Arias, quien reivindicó que es necesario que el "Principado cumpla con los compromisos" adquiridos con Oviedo porque hace falta "ver realidades". "Los hechos indican que, hasta el momento, no hay ninguna evolución positiva para El Cristo y Buenavista y lo que reivindicamos es que se empiecen a hacer cosas".

Otro de los que se pronunció sobre este asunto fue el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, quien recordó que hace dos semanas pidió agilidad para retomar los derribos, incorporar la Residencia a la operación y redactar ya el Plan Especial de Reforma Interior. "Hoy ya podemos poner la primera marca al incorporarse la Seguridad Social al proyecto".

A la espera

Mientras se dan pasos administrativos, los vecinos no ven avances en el viejo HUCA. En marzo comenzaron las labores de derribo de los edificios propiedad del Principado que no tendrán una segunda vida. Tres meses y medio después; todo se paró cuando las labores realizadas ascienden a 420.000 euros de un contrato de 4,3 millones de euros. ¿Cuando se reanudarán los trabajos? Fecha fija no hay.

Por el momento, el Principado tiene que recibir tres informes sobre si es viable mantener el estado del edificio conocido como Los Hongos y analizar cómo influye en el contrato la demora en el traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de la Cruz Roja a su nueva sede en Llanera. Se espera que sea entre mayo y junio de 2026. También se estudiará un nuevo plan de obra. Mientras tanto, la Universidad ha dado pasos para la reconversión de sus tres edificios para aulas. Ya tiene el anteproyecto y los estudios previos. Falta el proyecto y la ejecución de las obras. El nuevo campus del Cristo costará 102 millones de euros y se ejecutará en tres fases.