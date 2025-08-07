Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)

La norma para la instauración de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) recoge dos fechas clave. La primera, el 1 de enero de 2026. El Ayuntamiento exigirá a los vehículos con el distintivo B –propulsados con gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones–, C –coches gasolina y diésel recientes–, ECO –híbridos enchufables y vehículos a gas– y Cero Emisiones –vehículos eléctricos y de hidrógeno– que circulen con la respectiva pegatina medioambiental por el eje más comercial. La segunda cita marcada en el calendario es dos años más tarde cuando las limitaciones se extiendan a las rondas. Salvo excepciones, los automóviles con la pegatina A –perteneciente a los más contaminantes– no podrán acceder a las rondas de la capital asturiana y se prevé que en el futuro tampoco lo hagan los de la pegatina amarilla.

Así aparece recogido en el proyecto para la implantación de la ZBE, que busca mejorar la calidad del aire y acústica de Oviedo. En definitiva, a partir del año que viene se impondrán una serie de medidas para preservar la salud pública y que cumplirán con la normativa estatal y de la Unión Europea. ¿Cuántos coches se verán afectados con las nuevas medidas? Todos aquellos que no lleven distintivos por elección del conductor y los más contaminantes. Es decir, los de la pegatina A. La empresa Doymo cuantifica que el 9,8% de los coches, el 8,7% de las furgonetas, el 2,3% de las motocicletas, el 24,6% de los camiones y el 1,4% de los autobuses no podrá circular a partir del 1 de enero por el eje comercial de Oviedo.

No obstante, el Ayuntamiento no se cierra en banda. Ha establecido una serie de exenciones para evitar que el número de afectados sea el menor posible. Los vehículos de los empadronados en las calles afectadas por la ZBE, los coches históricos, los clientes de aparcamientos subterráneos públicos –tendrán quince minutos para estacionar– y los vehículos adaptados y homologados para prestar servicios singulares podrán acceder de forma excepcional sin informar al Ayuntamiento.

En cambio, precisarán de una autorización municipal para el acceso y la circulación los coches de aquellos que se alojarán en los hoteles de la zona, quienes acudan a un taller ubicado en la zona más comercial, los vinculados a obras y los propietarios o arrendatarios a una plaza de garaje. También deberán informar de que quieren acceder y circular aquellos con matrícula extranjera, los destinados al transporte de mercancías y actividades profesionales, los de emergencias y esenciales y el transporte público, entre otros.

200 euros de multa

La normativa es tajante. El acceso, la circulación y el estacionamiento establecidas en las ZBE sin cumplir con la normativa se considerará como una infracción grave castigada con 200 euros. Estos datos hacen que la empresa Doymo cifre en 365.000 euros el dinero que recaude el Ayuntamiento en sanciones hasta 2028. Datos que contrastan con los gastos. El mantenimiento de las 52 cámaras para leer matrículas que accedan –y salgan– de la Zona de Bajas Emisiones así como la gestión tendrá un coste de medio millón de euros al año. Cantidad que se espera invertir a partir de 2027 porque durante los diferentes equipos tendrán un año de garantía.

Otro de los puntos en los que se centra la ordenanza es que los casos en los que se registre un episodio de alta contaminación. Será entonces cuando los técnicos municipales estudiarán aplicar mayores restricciones a la Zona de Bajas Emisiones, tales como más restricciones a la entrada de más vehículos y las medidas podrán extenderse a otros puntos del municipio.

Para la implantación de todas estas medidas lleva trabajando meses el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado. Según expuso ayer, "Oviedo pondrá en marcha la ZBE de forma pausada, pedagógica y sin imposiciones, por eso llevamos ya muchos meses informando a los ciudadanos de las medidas que implican esta nueva ordenanza". La normativa también es obra de la concejalía de Movilidad, liderada por Nacho Cuesta, quien destacó que este texto se ha hecho "desde una perspectiva netamente liberal y por tanto lo menos restrictiva posible, propiciando un imprescindible equilibrio entre la necesaria preservación del medio ambiente y la inexcusable salvaguarda de la actividad de sectores como el comercio o la hostelería".