Reestreno del Salvador entre laureles y con un arzobispo americano de invitado

Las miradas de los fieles se dirigían, al mediodía de ayer, a la derecha del altar mayor de la Catedral. Allí, estaba la imagen de San Salvador, que durante los dos últimos meses ha sido restaurada por el madrileño Chus Puras. La intervención ha permitido recuperar el germen de su escultura y datar su origen. Es gótica en vez de románica como se creía. Todos querían ver el resultado del titular de la "Sancta Ovetensis" en uno de los días más importantes para el templo: la Transfiguración del Señor.

La misa se celebró a las doce del mediodía y estuvo presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien recordó que la última gran visita que recibió la imagen fue la de Juan Pablo II. Sin embargo, cada día es una de las más visitadas de la Catedral para cumplir con el dicho según el cual "quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor". Es el punto de inicio del Camino Primitivo replicando los pasos que dio Alfonso II en torno al año 829 hasta Santiago de Compostela. Durante la mañana de ayer, la imagen se rodeó de laurel que luego fue bendecido al finalizar la misa y los fieles se llevaron las hojas a su casa.

Sanz Montes estuvo acompañado durante la misa por José Domingo Ulloa, arzobispo en Panamá, y a él le dedicó las primeras palabras de su homilía. "Bienvenido a nuestra comunidad en este día tan especial; muchas veces he estado en su diócesis y fui acogido como un verdadero hermano". También se refirió a la comitiva municipal. En esta ocasión, estuvo presidida por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, y a su lado la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta. Otros concejales asistentes fueron el edil de Turismo, Alfredo García Quintana; el de Servicio Básicos, José Ramón Pando; la de Políticas Sociales, María Velasco, y la no adscrita Elena Figaredo. Las tensiones entre el Cabildo y el Ayuntamiento son cosas del pasado, y el Arzobispo se mostró muy agradecido por su presencia.

La fiesta de la transfiguración del Señor se celebra a mitad del verano. Un momento, recordó Sanz Montes, en el que se "arremolinan tantas personas que buscan nuestros valles, montañas o riberas costuras". En pleno calor, llega uno de los días más importantes para la diócesis recordando el momento en que, según la tradición cristiana, Jesucristo cambia de apariencia delante de tres de sus discípulos (Pedro, Santiago y Juan), con los que sube hasta el monte Tabor mientras su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. "Ante aquellos tres discípulos, Jesús apareció como una luz que transforma", dijo Sanz Montes.

El Arzobispo aprovechó la ocasión para recordar su primer encuentro con León XIV, en Roma, durante el Jubileo de la Juventud: "Acompañamos a doscientos chavales asturianos; había un millón de chicos, siete mil sacerdotes y 450 obispos. Fue un encuentro esperanzador y esta generación no se pliega ni ante la mentira ni los mentirosos ni ante la violencia ni los violentos ni ante los corruptos ni los corruptores. No se dejan engañar por quienes los usan para aprovecharse electoralmente".