Villarín, caminos imposibles: otro problema con las ambulancias, incapaces de llegar a una casa del pueblo

Las condiciones del camino que conecta Trubia y Villarín están proporcionalmente relacionadas con la calidad de vida de los vecinos de la zona. Y no hace más que empeorar, lamentan.

El pasado jueves 3 de julio Emiliana Rodríguez, "Emi", se vio privada una vez más de su sesión de rehabilitación por problemas con los desplazamientos. Cuando la ambulancia subía a recogerla, como cada martes y jueves, el motor no pudo resistir la cuesta que lleva hasta su casa y allí se quedó, atravesada y bloqueando el paso.

La situación se agravó cuando la grúa que subía a solucionar el problema no tenía espacio para dar la vuelta y enganchar la furgoneta, ni podía recorrer marcha atrás los 200 metros necesarios. De 13 a las 17.30 horas, la calle estuvo cortada y Emi añadió un episodio más a la larga lista de veces que la falta de un buen acceso dificultaba su vida.

Al final, una grúa pudo recoger a la ambulancia, pero lo que no se ha solucionado es el problema central: un camino intransitable por ambulancias y bomberos que deja a los vecinos de Villarín desprotegidos frente a emergencias. "Nos da algo y antes de que llegue la ambulancia nos morimos", resume Emi Rodríguez.

Recientemente ha vivido experiencias similares. Una ambulancia un poco mayor de lo habitual acabó el recorrido completamente rayada por la vegetación, a pesar de que propios vecinos habían tratado de limpiar por su cuenta el camino. Estaba previsto que se desbrozara por primera vez en mayo y de nuevo en junio, pero no ha sido así.

No era la primera vez. Varias cartas, reuniones con el alcalde y concentraciones después, los vecinos de Villarín consiguieron que en 2024 se asfaltara parte del camino, 300 metros de la subida hasta el pueblo y otros 100 en el interior del mismo, con una inversión aproximada de 18.000 euros. También se limpiaron los viales. Pero no fue suficiente.

Los vecinos siguen luchando "únicamente por un maldito camino". Argumentan que hay dinero suficiente para arreglar las calles de Oviedo pero también para solucionar los accesos a todos los pueblos del concejo. Tampoco hay problemas con las expropiaciones: las tierras colindantes a la calle son de vecinos del pueblo dispuestos a donarlas para ensanchar la carretera. Y así se lo han hecho saber a la administración local con los papeles correspondientes. En el peor tramo, el que conecta con la casa de Emi Rodríguez, el terreno colindante pertenece a su propia familia, que prácticamente suplica que lo utilicen.

Mientras, la situación de esta vecina no hace más que empeorar. Ahora no puede desplazarse hasta un lugar en el que la ambulancia la recoge sin problemas y ni siquiera puede dar un pequeño paseo delante de casa sin que el andador se engancha en el suelo. "Bastante tengo con lo que tengo para que me están poniendo más trabas", se lamenta.