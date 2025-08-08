El baile del Bombé, agarrado y revuelto
El paseo del Campo volvió a acoger, como cada jueves, un populoso baile dirigido por la Banda de Música en el que se mezclaron generaciones y culturas
Andrés Fernández
El paseo del Bombé brilló un atardecer de agosto más con las notas de la " Banda de música Ciudad de Oviedo". Aunque los instrumentos comenzaron a sonar puntuales a las 19.00 horas con un popurrí de canciones de Nino Bravo como "Noelia" o "América, América", los asistentes tardaron unos minutos en animarse. Poco a poco la llegada de caras conocidas iba animando a salir a bailar. Oliva Fernández, de 93 años, una de las más animosas, afirmaba que la receta del éxito para llegar tan bien como ella es "trabajar, trabajar y trabajar". "Yo vengo siempre, y también estuve ayer bailando en Tudela Veguín", contaban entre risas junto a sus amigas.
Y no solo gente local se encuentra uno en el histórico Paseo del Bombé, que acumula décadas de baile. Ayer Donovan Selfridge, de 21 años, estudiante en Oviedo durante el verano, disfrutaba con su grupo de amigos de Portland (Oregón) de la música . "Cuando iba al instituto solía tocar en una banda como esta". Aunque el joven finalmente no se animó a bailar, seguramente habrá disfrutado de la naturaleza del parque, el ambiente festivo y las alegres melodías que se interpretaron. Toda una mezcla de edades y culturas en pleno centro de la capital asturiana.
