Catorce jóvenes en paro se formarán durante diez meses en el plan "Oviedo Ecoempleo"

La concejalía de Economía, liderada por la concejala Leticia González, ha puesto en marcha el proyecto "Oviedo Ecoempleo", una actuación orientada a jóvenes desempleados menores de 30 años y que durante diez meses trabajarán en proyectos orientados a la conservación de la biodiversidad en el municipio. Este plan se enmarca dentro de la línea de actuación "Aprender trabajando", de la Fundación Biodiversidad, destinada a la adquisición o la mejora de competencias profesionales vinculadas a la transición ecológica. Este programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus.

El objetivo principal es favorecer la formación de los jóvenes desempleados facilitándoles competencias profesionales que permitan a los participantes su incorporación al mercado laboral en sectores vinculados a la economía verde. Asimismo, el programa contribuye a reducir las brechas de género, fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y abordar el reto demográfico.

En total, quince personas participarán en este proyecto y durante los próximos diez meses recibirán formación para el diseño, el desarrollo y la evaluación de actividades educativas centradas en la sensibilización medioambiental y que estarán adaptadas a distintos colectivos del municipio. De igual forma, estas acciones contribuirán a consolidar hábitos respetuosos con el entorno y avanzar hacia un modelo de ciudad con una economía más sostenible, baja en carbono y resiliente frente al cambio climático.

El presupuesto total del programa "Oviedo Ecoempleo" asciende a 423.140,51 euros, de los cuales 172.856,20 euros son aportados por las arcas municipales y el resto corresponden a la subvención concedida por el Fondo Social Europeo. "Uno de los pilares fundamentales del gobierno liderado por Alfredo Canteli es el empleo y gracias a estos programas formativos, los participantes adquieren nuevos conocimientos, destrezas y habilidades que les permitan posteriormente incorporarse al mercado de trabajo". Además, esta iniciativa se suma a la apuesta que desde el Ayuntamiento se está haciendo para rebajar las tasas de sempleo. "Oviedo es la locomotora laboral del Principado de Asturias, según todos los datos oficiales gracias al empeño que ponemos desde el gobierno local para ofrecer programas de empleo y atraer empresas e inversiones al municipio".