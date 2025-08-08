Estreno de la obra "Espérote nel puertu"

La compañía de teatro Santa Barbara estrenó ayer (en la foto) en el teatro Filarmónica "Espérote nel puertu", como participantes del XV Festival Nacional de teatro Amateur Ciudad de Oviedo "Memorial Jose Antonio Lobato", dentro del programa Atesora Oviedo. Los integrantes del elenco son: Diana Suárez, Luis Barrera, Bruno Pérez, Sara Palacio.