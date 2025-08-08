Fallece a los 92 años Alberto Arias, exdirectivo de Hunosa y la MSP
Alberto Arias García, que fuera director económico financiero de Hunosa y de la empresa MSP (Minero Siderúrgica de Ponferrada), falleció ayer en Oviedo a los 92 años. El funeral tendrá lugar a la una de la tarde de este viernes en la iglesia de los Santos Apóstoles, tras el que será trasladado a Moreda, donde se depositarán sus restos en el panteón familiar.
Residente en Oviedo, Alberto Arias nació en Sotiello (Aller), aunque a muy corta edad se trasladó a Gijón a vivir y tiempo después a Oviedo. Casado con Vicentina Montalvo, con la que tuvo dos hijo, enviudó hace tres lustros, tras el fallecimiento de su esposa a causa de un cáncer.
Economista de formación, Arias ocupó la dirección financiera de Hunosa durante los primeros tiempos de la compañía pública fundada en 1967. A mediados de los años 80, fichó por la MSP, donde coincidió con Alfonso García Argüelles, director general fallecido en 2015 también en Oviedo.
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Estado de ruina y riesgo 'inminente' de colapso: desolador panorama en un lugar icónico de Oviedo
- El Rector desafía a los jueces de Oviedo a irse a Siero 'si quieren una solución inmediata
- Oviedo a vista de pájaro: el helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela la ciudad a 2.200 pies de altura
- Enésimo enfrentamiento entre el gobierno de Oviedo y el Rector: el alcalde en funciones acusa a Villaverde de ser 'descortés' y 'egoísta' por la polémica de las sedes judiciales
- El cachopo y la fabada siguen siendo los reyes del menú del día pese al calor: 'Venir a Asturias y no comer fabes es un pecado
- La eterna espera de un niño ovetense con autismo para quitarle una muela: 'Sufre un dolor constante que no comprende