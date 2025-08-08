Fallece a los 92 años Alberto Arias, exdirectivo de Hunosa y la MSP

Alberto Arias García, que fuera director económico financiero de Hunosa y de la empresa MSP (Minero Siderúrgica de Ponferrada), falleció ayer en Oviedo a los 92 años. El funeral tendrá lugar a la una de la tarde de este viernes en la iglesia de los Santos Apóstoles, tras el que será trasladado a Moreda, donde se depositarán sus restos en el panteón familiar.

Residente en Oviedo, Alberto Arias nació en Sotiello (Aller), aunque a muy corta edad se trasladó a Gijón a vivir y tiempo después a Oviedo. Casado con Vicentina Montalvo, con la que tuvo dos hijo, enviudó hace tres lustros, tras el fallecimiento de su esposa a causa de un cáncer.

Economista de formación, Arias ocupó la dirección financiera de Hunosa durante los primeros tiempos de la compañía pública fundada en 1967. A mediados de los años 80, fichó por la MSP, donde coincidió con Alfonso García Argüelles, director general fallecido en 2015 también en Oviedo.