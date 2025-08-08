Hoasa reparará los techos de las tiendas del Reconquista

Hostelería Asturiana (HOASA) ha cerrado un contrato de 45.959,1 euros para reparar de forma preventiva de los falsos techos de la galería comercial del hotel de la Reconquista. Los trabajos los acometerá la empresa Trabajos Salense. Estos trabajos coincidirán en el tiempo con la última fase de reforma del establecimiento de cinco estrellas ubicado en la céntrica calle Gil de Jaz. Las obras se han parado unas semanas para no interferir en la temporada.