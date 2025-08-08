La llave para desbloquear el plan del Cristo está en este gran edificio (y hay que ponerle precio)

Como un puzle, y no como un dibujo, la búsqueda de una nueva solución a los terrenos del viejo HUCA en el Cristo se ha ido conformando ahora por piezas. La que faltaba, clave para que se pudiera encarar una solución definitiva, se acaba de incorporar esta semana con el anuncio por parte de la ministra Elma Saiz de que la Seguridad Social se incorporará a la comisión que trata de resolver el futuro de los terrenos. El nuevo paso, confirmó ayer el consejero Guillermo Pelaez, es dar con un escenario de desarrollo urbanístico en el que las administraciones central y regional se sientan "cómodas", lo que significa tanto como ponerse de acuerdo en lo que vale el edificio de La Residencia, que suma casi un 30% del total del ámbito.

Hasta ahora el planteamiento pasaba por una adscripción de tres edificios de la Tesorería de la Seguridad Social (Maternidad, Consultas Externas y Silicosis) a la Universidad de Oviedo para que la institución académica los reconvirtiera en facultades, algo que ya está en marcha. El Principado, por su parte, anunció que limpiaría su parte, con la demolición del viejo Hospital General y el reacondicionamiento de Los Hongos, un proyecto también aprobado y lanzado aunque ahora paralizado por la aparición de problemas técnicos. Pero faltaba La Residencia.

En los estudios previos para el anterior plan del Cristo, el fracasado UCAMP, ya se determinó que el estado de este edificio era de ruina total y que su mantenimiento o reconversión era imposible. Su futuro solo pasa por la demolición, pero quién se encarga de llevarla a cabo y qué sucede después con ese terrreno, que suma una tercera parte del total es el problema. Ahora que hay un interlocutor, el Principado tratará de ponerse de acuerdo con la Seguridad Social y que no suceda lo mismo que en el anterior proyecto, en el que estaba previsto que en esa parcela se construyera un nuevo cuartel, proyecto que luego rechazó el ministerio del Interior, y con un cálculo de derechos urbanísticos del terreno que la Seguridad Social consideró que ya estaba obsoleto.

Pelaez fue muy claro ayer: "No podemos permitirnos de ninguna manera un nuevo fracaso. Ya escuchamos ayer a la ministra, la Seguridad Social se incorpora con vocación de encontrar, de verdad, un desarrollo urbanístico con el que todas las partes implicadas, tanto el Ayuntamiento como el Principado de Asturias, nos sintamos cómodos y que suponga para los terrenos del Cristo, para el Barrio del Cristo y para la ciudad de Oviedo una oportunidad de desarrollo".

Ocho millones para demoler

Fuentes del Principado explican que la forma de abordar ahora la operación es justo la opuesta a la anterior. Ahora no se harán primero los dibujos. Se buscará antes, como se hizo en la operación de La Vega, un acuerdo sobre el valor de los terrenos y a partir de ahí se podrá empezar a diseñar. Sobre la mesa hay en principio dos posibilidades: Que alguien le compre a la Tesorería la Residencia y luego se haga cargo de la demolición o que la Tesorería afronte la operación a cambio de quedarse los derechos urbanísticos de esos terrenos.

En principio parece que no saldrá barato. Cálculos realizados por distintas fuentes conocedoras de operaciones similares sitúan entre los ocho y los diez millones de euros tirar abajo el edificio y sus anexos. Una dificultad añadida para calcular el valor del terreno, sobre el que pesa esta carga, y poner de acuerdo a todas las partes.