La marquesina para autobuses del HUCA toma forma
La actuación llega al ecuador con la previsión de que las obras acaben a principios de 2026
La nueva marquesina para los 430 autobuses que hacen parada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) toma forma. La empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería ha comenzado a colocar la estructura cuando ya se ha pasado el ecuador de este contrato adjudicado en 1,39 millones de euros y que finalizará durante los primeros compases de 2026. Las glorietas Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal quedarán unidas con la actuación.
