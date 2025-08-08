La marquesina para autobuses del HUCA toma forma

La nueva marquesina para los 430 autobuses que hacen parada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) toma forma. La empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería ha comenzado a colocar la estructura cuando ya se ha pasado el ecuador de este contrato adjudicado en 1,39 millones de euros y que finalizará durante los primeros compases de 2026. Las glorietas Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias y la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal quedarán unidas con la actuación.