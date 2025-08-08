Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería

Nueva fecha confirmada para las fiestas de San Mateo. El grupo "Tekila" actuará en la carpa de La Ería el 18 de septiembre, la víspera del Día de América en Asturias. La cita será gratuita, según confirmó la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, tras cerrar con el grupo un contrato menor de 12.705 euros. En la memoria de la ciudad está el "Tekilazo" de hace dos años en el escenario instalado en la calle Uría, a la altura de la plaza de la Escandalera, que abarrotó el centro. Un éxito que se quiere repetir, pero en la carpa que se comenzará a instalar los próximos días en el aparcamiento del Carlos Tartiere.

De esta forma, el Ayuntamiento va rellenando el calendario festivo cuando faltan cinco semanas para el arranque de los festejos con la lectura del pregón y el chupinazo desde el Ayuntamiento. Será el 12 de septiembre y el calendario mateíno se extenderá diez jornadas. Hasta el 22. No obstante, los conciertos comenzarán seis días antes.

La programación comenzará el 6 de septiembre con el Fyin Fest, que traerá a Oviedo a grandes artistas de la talla el cantante colombiano Camilo, la argentina María Becerra, la "extriunfita" madrileña María Escarmiento, la vizcaína Paula Mattheus, la promesa del pop rock español Noan y el joven talento gijonés Mateo Eraña. El calendario ya confirmado continuará el día 13 con "Europe". El grupo sueco, elevado a la categoría de fenómeno de masas, con su inolvidable "The Final Countdown" a mediados de los ochenta del siglo pasado, ya ha puesto las entradas a la venta por 48 euros. Al listado de actuaciones ya conocidas se suman ahora "Duncan Dhu" y Coque Malla, que estarán el día 17 en el recinto festivo de La Ería. Las entradas para disfrutar de la gira especial aniversario de ambas bandas –las localidades permiten disfrutar de los dos conciertos– están a la venta por 44 euros .

La noche del Día de América en Asturias, Juan Magán, Omar Montes y el artista emergente Rodrigo Fénix ofrecerán un concierto impulsado gracias a un acuerdo del Ayuntamiento con la marca valenciana Bigsound, en cuya página oficial pueden retirarse entradas al precio de 36,25 euros

La noche de los fuegos, que se tirarán en Montecerrao, pondrá la nota musical Mikel Izal. El artista navarro, autor del sonado tema "El Paraíso", llegará a San Mateo con una selección de sus mejores temas en solitario, así como con los que le hicieron saltar a la fama junto a su banda. Las entradas anticipadas ya están a la venta por 31,90 euros en la página oficial del músico.

Las otras actuaciones anunciadas son las que ofrecerán las protagonistas del "Corazonadas Fest", que tendrá lugar el día grande y en el que estarán la eurovisiva Chanel, la también "extriunfita" Chiara, la participante en el Benidorm Fest de 2023 Vicco y la cantante Lennis Rodríguez. Las entradas están a la venta por 10 euros.

Más preparativos

Otro paso puesto en marcha por el Ayuntamiento es la apertura del plazo para solicitar la colocación de las barras exteriores durante los días de San Mateo. La medida beneficiará a los establecimientos de las calles Argüelles, Jovellanos, Paraíso, Postigo Alto, Padre Suárez hasta la esquina con Gastañaga, Marqués de Gastañaga, Campomanes hasta la esquina con Martínez Marina, Martínez Marina, Cabo Noval, Marqués de Santa Cruz, plaza de la Escandalera, Rosal y Quintana hasta la confluencia con Martínez Marina. La documentación se podrá entregar hasta el día 27 de agosto.

El Ayuntamiento permitirá ampliar el horario de los establecimientos de hostelería. Para los bares, cafeterías, restaurantes y sidrerías dentro del recinto festivo de San Mateo, el cierre será el mismo que para las casetas; en el resto de zonas se permitirá una hora más, según aparece reflejado en las bases.

Las actividades para niños volverán al Campo de San Francisco y un tren turístico recorrerá las principales calles de la ciudad durante los diez días de programación. Saldrá de la plaza del Ayuntamiento.