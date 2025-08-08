OFIL y los grandes ciclos musicales se ponen de largo en la Feria de Muestras
Cosme Marina identifica con la música la lucha por la Capitalidad Europea de la Cultura: "Está en nuestro ADN del intercambio desde la Edad Media"
Andrea Sanz-Yus
La Orquesta Oviedo Filarmonía (OFIL) presentó ayer en el stand de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón, el programa de "Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano", de la mano de un cuarteto con músicos de la popropia formación que abrió y cerró el acto con dos piezas musicales.
"Nuestra orquesta fue creada por el Ayuntamiento de Oviedo en 1999, dentro de poco cumpliremos 27 años, y se creó para hacer frente a las necesidades musicales que cada día son más numerosas, de nuestra ciudad. La Orquesta tiene una marcada personalidad lírica, pero una de sus características es su versatilidad y su conexión con la ciudadanía", señaló en el acto Pilar Rubiera, presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, de la que depende OFIL
Rubiera también aseguró la "fuerte implantación social" que tiene su fundación, como es el caso de colaboraciones con la Asociación Síndrome de Down, o con la Federación Asturiana para la Discapacidad Física y Orgánica. "Estamos muy orgullosos de nuestra gran proyección social", recalcó. "Siempre nos marcamos objetivos para salir adelante, además, es una orquesta que participa en los dos grandes ciclos musicales de la ciudad, los Conciertos del Auditorio y en las Jornada de Piano Luis G. Iberni, que hoy presentamos aquí, y por los que desfilan cada año las mejores formaciones musicales, los mejores intérpretes, los mejores solistas y los mejores compositores contemporáneos", añadió la presidenta.
Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031
Los ciclos, que dependen de la Fundación Municipal de Cultura, tendrán lugar a partir del 29 de octubre de 2025 hasta el 4 de junio de 2026, con 29 actuaciones de artistas nacionales e internacionales. "Esta nueva temporada tendrá una clara vocación europea dentro de la carrera que protagoniza Oviedo para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031", destacó en el acto el director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo y programador en el Ayuntamiento de estos dos ciclos, Cosme Marina.
La ciudad se encuentra en estos momentos en plena lucha por conseguir ser Capital Europea de la Cultura 2031, y Marina ve en ese propósito "una de las señas del ADN europeo del intercambio, desde la Edad Media: la música". "El circuito musical europeo es uno de los vectores que nos identifican culturalmente, que nos marcan y que ha ejercido una enorme influencia en el resto del mundo", señaló Marina.
Asimismo, el director artístico, quien presentó y explicó el programa del nuevo curso, aseguró: "Los dos ciclos están muy sentados en esa idea de Europa, a esa mezcla europea de compositores y artistas, fundamentalmente europeos, y entre ellos, los nuestros, porque son capaces de estar al mismo nivel que las orquestas que nos visitan". Al cerrar el acto, el cuarteto de cuerda, formado por Marina Guardzhiya, Luisa Lavin, Rubén Menéndez, Diego Alonso, interpretó "La Oración del Torero", de Joaquín Turina.
