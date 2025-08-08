Peláez reprocha a Canteli que ofrezca Minas cuando no es de su propiedad

A vueltas con la unificación de sedes judiciales. Los dos últimos en pronunciarse sobre el grave problema de espacio que sufre la justicia ovetense fueron el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y el coordinador de IU, Ovidio Zapico. Ambos se sumaron a las críticas del Rector, Ignacio Villaverde, sobre el ofrecimiento que hizo el Alcalde, Alfredo Canteli, para que la Escuela de Minas se sume a la ecuación y le reprocharon que hable de un edificio que no es de su propiedad.

Por un lado, el portavoz regional agradeció al Alcalde de Siero que ofreciese suelo para la construcción de la nueva ciudad de la justicia. "Ángel García ofreció unos terrenos de su propiedad y se lo agradecemos; sin embargo, Alfredo Canteli podía haber ofrecido un edificio que fuese de su propiedad. Esta acción creo que demuestra la distinción de actitud de ambos líderes municipales".

No obstante, el socialista quiere huir de las polémicas surgidas en las últimas semanas para seguir trabajando en dar soluciones al poder judicial. El principal reto es unificar las nueve sedes en Llamaquique; para ello, se necesita que las facultades de Ciencias y Formación al Profesorado y Educación se trasladen a los viejos edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas del viejo HUCA.

A pesar de la premura, la operación se está retrasando y la justicia no puede esperar más. "Entendemos que las necesidades que tiene el TSJA requieren de otros plazos; es decir, hay que dar soluciones ya a la administración de justicia en Oviedo", resaltó Peláez durante una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Es por ello que están trabajando con "diálogo y discreción" en la búsqueda de una solución transitoria o anticipar lo máximo posible la solución. "Queremos generar consensos que permitan dar soluciones y que sean compatibles con la gran operación de unificación de sedes judiciales".

Por otro lado, Zapico pidió a Canteli respetar a la Universidad porque "no se puede disponer de bienes inmuebles de su propiedad sin contar con su opinión". "Queremos mostrar nuestro máximo respeto a la institución", subrayó también desde Gijón, donde reivindicó la defensa de una universidad pública con sus competencias y su autonomía. "Entendemos que tiene que ser un actor más en lo que ha de ser la ordenación de todos esos factores tan importantes para Oviedo. Llámese El Cristo o llámese juzgados. No se puede disponer de terrenos de la Universidad, sin contar con qué quiere la Universidad". También asume que las discrepancias que puedan surgir alrededor de una gran operación son "absolutamente lógicas" y cree que la mayor urgencia es "agilizar la coordinación" entre administraciones para ofrecer una solución.

Una solución que urge

Mientras tanto, la paciencia del TSJA se agota. La distancia no es el único problema que sufren los Juzgados. El Palacio de Justicia presenta bastantes problemas de humedades que afectan a las terrazas superiores y a la fachada principal. El Principado acomete estos días obras para mejorar la situación. No es la primera vez que se intenta a pesar de que el edificio tiene poco más de veinte años. Allí, también se encuentra el juzgado de Violencia sobre la Mujer. Su espacio es pequeño, se encuentra en la planta baja y la víctima puede ser vista por cualquier persona. Además, hasta no hace mucho tiempo podía cruzarse con su agresor en los pasillos esperando la hora del juicio.