El Principado no descarta la vía judicial ante los problemas de Sograndio
El Gobierno regional valora actuar contra la empresa de seguridad del centro de menores
bárbara martín
El Principado anuncio ayer que no duda en tomar la vía judicial contra la empresa encargada de la seguridad en el centro de menores de Sograndio para que se garanticen todos los derechos, de trabajadores e internos, y que puedan volver a realizarse las salidas semanales, interrumpidas ahora por un plante del personal.
"Ya hemos interpelado a la empresa de seguridad y tomaremos todas las medidas legales para asegurar que cumplan con el contrato", declaró ayer Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. Según el contrato vigente, explicó., es la empresa Alcor la responsable de garantizar la protección de los trabajadores –tanto sus empleados como los del Principado– y de los internos, también en las salidas. Ante la insatisfacción a la hora de efectuar las cuestiones pactadas, no se descarta ninguna acción jurídica para que se cumpla el acuerdo.
"Estamos hablando de derechos fundamentales de menores, por lo que nuestra responsabilidad es tratar de ofrecer soluciones", apuntó Peláez. En un contexto de dos fugas violentas en los últimos cuatro meses, los trabajadores del centro han interrumpido las salidas hasta tener garantizado su bienestar físico y emocional, privando así de un derecho a los internos. Durante el verano las actividades al exterior se multiplican, el numero de trabajadores del centro disminuye en una plantilla ya escasa, y las fugas exitosas producen efecto llamada.
Actualmente se está licitando un contrato 800.000 euros superior al actual para seguridad, con el que esperan "solventar todos los problemas de seguridad" y cuya adjudicación se prevé para octubre. Las necesidades incluyen mamparas en las furgonetas, nuevos "walkies"Talkies, y más personal.
