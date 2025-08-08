El PSOE pide revisar la cesión del local a la comunidad judía
Monsalve critica la actitud de la presidenta de la sinagoga desde la invasión de Gaza por Israel
El concejal socialista Jorge García Monsalve pidió, ayer, revisar la cesión de La Casina de El Fontán a la Comunidad Judía de Asturias, tras las "graves declaraciones realizadas por la presidenta de la Sinagoga desde la invasión de Gaza por el ejército de Israel". "Creemos que, de acuerdo con el espíritu de la ordenanza, ninguna organización que utilice estos espacios públicos puede vulnerar los principios de igualdad, respeto y no discriminación ni justificar actos violentos o contrarios a los derechos humanos".
