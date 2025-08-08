El PSOE ve contradictoria la opinión del gobierno local sobre la Agencia de Salud

El PSOE ve contradicciones en las declaraciones de los diferentes miembros del equipo de gobierno sobre el estado de la fábrica de armas de La Vega. A través de una nota de prensa, el portavoz Carlos Fernández Llaneza recordó que el Alcalde ha ofrecido el castillo de entrada a la fábrica de armas de La Vega para albergar la Agencia de Salud Pública y su número dos dijo hace dos días que el conjunto aún no es propiedad del Ayuntamiento y su desarrollo aún no está regularizado. "No se puede exigir a esta institución y, casi a la vez, reconocer que ni siquiera se dispone de los terrenos".

Es por ello que pide al PP que se "serene" y "se ponga a trabajar con rigor" para no perder la oportunidad de que la Agencia de Salud Pública se instale en Oviedo. "En lugar de entrometerse y malmeter en busca de confrontaciones políticas, lo que tienen que hacer es facilitar todos los procesos porque la política es para solucionar problemas, no para crearlos de forma artificial". Además, recordó que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo votó en contra de la creación de la Agencia de Salud Pública durante la primera votación en el Congreso de los Diputados y tuvo que someterse a cambios para que saliese adelante. "El Ayuntamiento tiene sus competencias y sus responsabilidades; al igual que debe ser el Principado el que resuelva los problemas de las sedes judiciales en la ciudad y en la Universidad la que desarrolle su plan estratégico".

Enésima polémica

Estas no fueron las únicas palabras de Llaneza. También criticó que el equipo de gobierno haya iniciado la "enésima polémica" contra el rector de la Universidad de Oviedo por culpa de la unificación de sedes judiciales y ofreciendo la Escuela de Minas como una solución cuando en La Vega considera que casi no ha habido avances en el último año. "El Alcalde actúa y exige como si hubiera trabajado y completado el desarrollo del acuerdo y es su número dos quien le contradice para buscar una confrontación contra la institución liderada por Ignacio Villaverde", añadió Llaneza, quien recordó también el enfrentamiento institucional que hubo por el traslado de Minas al campus de Barredo.