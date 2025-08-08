La reforma de La Escandalera condicionará las peatonalizaciones de todo su entorno

La Escandalera se convertirá en la gran plaza de Oviedo. El objetivo del Alcalde, Alfredo Canteli, es unir esta estancia con la calle Uría y el paseo de los Álamos del Campo de San Francisco para albergar grandes eventos culturales que reúnan hasta un máximo de 16.000 personas. De esta forma, se hará definitiva la fórmula que el Ayuntamiento ha instaurado en los últimos años de forma exitosa cortando el tráfico en este tramo para celebrar dos conciertos de San Mateo y para el encendido de las luces de Navidad. Además, la configuración del tráfico de la zona cambiará. Pero solo hasta comprobar cómo evolucionan los flujos en esta zona se tomarán decisiones sobre restricciones en otras calles del entorno.

La de La Escandalera es una de las nueve peatonalizaciones del Plan de Movilidad Urbano Sostenible (PMUS) y en la que ya trabaja el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, para su puesta en marcha. El Ayuntamiento ya tiene en su poder diferentes estudios y este proyecto irá de la mano de la ampliación del aparcamiento de La Escandalera.

Importantes modificaciones que cambiarán la configuración del centro de la ciudad y con las que se quiere rebajar el número de circulaciones en el corazón de Oviedo. De los 18.000 diarios a 4.000 se espera con la imposición de la Zona Bajas Emisiones, a partir del 1 de enero y que impedirá –salvo excepciones– la entrada de los vehículos más contaminantes en los alrededores del Campo de San Francisco.

Esta gran operación condicionará las otras restricciones que se quieren llevar a cabo en el corazón de la capital asturiana. "La peatonalización de la zona sur del casco histórico irá después de cumplir con la gran plaza de La Escandalera". Así lo remarca el segundo teniente de alcalde en referencia a la ampliación de las peatonalizaciones del eje de Mendizábal. En concreto, las calles afectadas serán Fruela, Rosal, Martínez Marina, Cabo Noval y Quintana se convertirán en vías de prioridad peatonal mediante una plataforma única. Se valorará el acceso de vehículos de carga y descarga a determinadas horas así como el acceso al centro de salud Paulino Prieto.

Otra de las propuestas del PMUS es conseguir una unión peatonal desde Uría hasta la plaza de Castilla. Se conseguirá con las anteriores vías y creando una "supermanzana" peatonal en el entorno del Auditorio con la restricción al tráfico del resto de la calle Pérez de la Sala y Félix Aramburu. Medidas que se toman después de comprobar el éxito de las limitaciones a los coches en las calles Fermín Canella, Pérez de Ayala, el primer tramo de Pérez de la Sala y la plaza del Fresno. El equipo de gobierno ya ha hecho consultas con una auditoría acerca de la ejecución de los trabajos.

Otro de los retos propuestos es unir Uría con la plaza de América. El objetivo de los redactores del PMUS es crear una gran arteria comercial y turística en el entorno del hotel de la Reconquista eliminando el estacionamiento en superficie de las calles Gil de Jaz y Marqués de Teverga. Se garantizará el acceso a los residentes, carga y descarga y los vehículos de emergencias– y se homogeneizarán los pavimentos, mejorará la iluminación y se incorporará mobiliario urbano de calidad. Cerrando con el centro está la peatonalización de la calle Paraíso, una medida que estará vinculada al Plan Especial de la Fábrica de Gas.

En los barrios

Las restricciones para los vehículos también se extenderán a los barrios. Resolver las disfunciones de seguridad y de calidad urbana es lo que los redactores pretenden hacer en las calles Las Segadas, Asturcón y Montecerrao. La actuación que se plantea incluye desviar los flujos de tráfico hacia vías más seguras, como la antigua N-634, y se ensancharán las aceras para dar un carácter más humano y pacificado a estas tres vías. También en San Lázaro, en la calle Armando Collar, se planea desviar el tráfico por la calle Monticu y el resto se reconvertirá mejorando "un área degradada" y donde se espera la construcción de las torres de Patxi Mangado.

Cierra el capítulo de actuaciones, La Ería con la creación de una "supermanzana" en los alrededores de la plaza Pedro Miñor. Las obras se dividirán en dos fases con una intervención primigenia en las calles Fraternidad y Facetos en los tramos comprendidos entre Lola Mateos y la avenida de La Argañosa. A futuro se creará otra "supermanzana" delimitada por las calles Lola Mateos, Francisco Bances, Alejandro Casona y la avenida La Argañosa.

Peatonalizar no siempre ha sido fácil en Oviedo. Corrían los años ochenta cuando los coches llegaban a cualquier lugar y, por ejemplo, era común ver la Catedral rodeada de automóviles. También tenían cuidado los ovetenses al pasar por el Oviedo Antiguo pues debían refugiarse en los portales para dejar pasar a los autobuses. Primero, Luis Riera Posada lo intentó y después, Antonio Masip. El primer gran plan fue con Gabino de Lorenzo.