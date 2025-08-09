Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa

El Ayuntamiento de Oviedo ha pedido ayuda a Bomberos del Principado que trabajan ya con los efectivos del SEIS locales en la zona

Vista general de los trabajos de extinción del incendio junto a la estación de Renfe.

Vista general de los trabajos de extinción del incendio junto a la estación de Renfe. / Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Oviedo

Un aparatoso incendio ha desatado todas las alarmas en el centro de la capital del Principado de Asturias. En el corazón de Oviedo, pegado a la Estación del Norte de Renfe, un fuego de cierta importancia, según las primeras informaciones, ha obligado a movilizar a los equipos de Extinción y Salvamento locales y a Bomberos de Asturias, que trabajan mano a mano en la zona.

El incendio se ha declarado dentro de los garajes anexos a la estación, con acceso por debajo de Viaducto Marquina. En este momento se desconoce si hay personas afectadas por el fuego y tampoco se han valorado daños materiales ni el estado del incendio. El olor a quemado se ha extendido rápidamente por la ciudad y el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado la ayuda a Bomberos del Principado para reforzar la intervención.

Un gran número de personas observa el suceso desde Viaducto Marquina.

Un gran número de personas observa el suceso desde Viaducto Marquina. / LNE

El Principado ha movilizado dos vehículos y el SEIS ha desplazado a la zona la autoescala, el puesto de mando avanzado y otros dos vehículos de extinción. Según personal de Renfe el servicio de trenes funciona con normalidad. No así, el acceso peatonal y con vehículos en el entorno. La Policía Local ha cerrado la incorporación desde Uría a la Avenida de Santander y la rampa peatonal para subir a la Losa.

Información en elaboración

