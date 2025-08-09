El Ayuntamiento renueva el convenio con los jóvenes empresarios

La concejalía de Economía, liderada por Leticia González, ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE) destinado a potenciar el emprendimiento juvenil y reforzar la herramienta municipal Oviedo Emprende. La firma de este acuerdo, que tendrá una vigencia de un año y cuenta con una dotación económica de 50.000 euros, permitirá seguir desarrollando políticas activas de apoyo al emprendimiento y avanzar en la ejecución del Plan de Relevo Generacional, puesto en marcha en 2024 con el objetivo de dar continuidad a negocios locales, favorecer el mantenimiento del empleo y contribuir a la sostenibilidad económica y social del municipio.