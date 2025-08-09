El Ayuntamiento renueva el convenio con los jóvenes empresarios
La concejalía de Economía, liderada por Leticia González, ha renovado el convenio de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE) destinado a potenciar el emprendimiento juvenil y reforzar la herramienta municipal Oviedo Emprende. La firma de este acuerdo, que tendrá una vigencia de un año y cuenta con una dotación económica de 50.000 euros, permitirá seguir desarrollando políticas activas de apoyo al emprendimiento y avanzar en la ejecución del Plan de Relevo Generacional, puesto en marcha en 2024 con el objetivo de dar continuidad a negocios locales, favorecer el mantenimiento del empleo y contribuir a la sostenibilidad económica y social del municipio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería
- El Rector desafía a los jueces de Oviedo a irse a Siero 'si quieren una solución inmediata
- Enésimo enfrentamiento entre el gobierno de Oviedo y el Rector: el alcalde en funciones acusa a Villaverde de ser 'descortés' y 'egoísta' por la polémica de las sedes judiciales
- Oviedo a vista de pájaro: el helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela la ciudad a 2.200 pies de altura
- La llave para desbloquear el plan del Cristo está en este gran edificio (y hay que ponerle precio)
- El cachopo y la fabada siguen siendo los reyes del menú del día pese al calor: 'Venir a Asturias y no comer fabes es un pecado