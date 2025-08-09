El fiscal superior llama a bajar el tono en la polémica por la unión de Juzgados en Asturias

Claro y conciso. El recién nombrado fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal, llamó en la mañana de ayer a rebajar la tensión sobre la unificación de sedes judiciales en los alrededores de Llamaquique: "Creo que es oportuno bajar el tono de la polémica y buscar consensos entre todas las instituciones", sugirió a la salida de la primera reunión con el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, al tiempo que recalcó que el diálogo es clave para llegar a un acuerdo. "Probablemente, habrá concesiones entre unos y otros para lograr una solución satisfactoria". En ello trabaja el Principado; sin embargo, los desencuentros entre las administraciones afectadas se han sucedido en las últimas dos semanas.

El alcalde, Alfredo Canteli, puso encima de la mesa que la Escuela de Minas ayude a resolver la dispersión de Juzgados. A la justicia le urge solucionar el problema y el interior del edificio está a la espera de su reconversión como pabellón de gobierno de la Universidad. Sin embargo, tanto el Rector como el gobierno del Principado le han reprochado que hable de un edificio que no es de su propiedad y sin haber pedido a la administración competente. "No nos debemos dejar arrastrar por las ocurrencias de Canteli", subrayó Ignacio Villaverde; mientras que Peláez contrastó la actitud del primer edil con la de su homólogo de Siero, que ofreció unos terrenos del Ayuntamiento para la ciudad de la justicia. También se pronunció al respecto el coordinador de IU, Ovidio Zapico, y todos estos movimientos no han sentado nada bien en la Casa Consistorial.

Como un espectador ha estado Bernal, quien reivindica el importante papel que tiene el ministerio público en la unión de sedes judiciales. "Este tema ha generado muchísima controversia y, personalmente, creo que hay que buscar consensos entre las administraciones porque no hay que perder de vista que todas son instituciones de carácter público". Es por ello que se muestra con voluntad de dialogar para conseguir un "beneficio para todos". "No voy a hacer públicamente ninguna manifestación inclinándome por una o por otra opción; una vez que se avance en ese consenso ya podremos manifestarnos sobre cuáles son nuestras preferencias".

Más diálogo

Mientras tanto, Peláez mantuvo el discurso de los últimos días. El portavoz regional reivindicó que el Principado lucha por conseguir la unificación de los Juzgados en Llamaquique ocupando las facultades de Formación al Profesorado y Educación y Ciencias. Los estudios irán al viejo HUCA, pero la operación se está retrasando. "Somos conscientes de que hay que trabajar en lograr soluciones inmediatas y, para lograrlo, necesitamos consensos, alejarnos de la polémica y que todos los agentes implicados trabajemos con discreción, consenso y diálogo para llegar a una solución". Asimismo, es consciente de las necesidades de recursos humanos y de materiales que sufre la Fiscalía y espera darles cumplimiento.

Arias acusa a Peláez de dar «patadas en la espinilla» al Ayuntamiento

"No parece muy inteligente dar patadas en la espinilla a la única institución, el Ayuntamiento, que desde el primer día ha demostrado su colaboración para resolver el problema de las sedes judiciales". De esta forma, el alcalde en funciones, Mario Arias , respondía ayer al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien el jueves reprochó a Alfredo Canteli haber ofrecido la Escuela de Minas para solucionar este problema cuando el edificio no es de su propiedad. A través de un escrito, Mario Arias recordó que esta acción fue una mera idea y no un ofrecimiento formal del bien de la calle Independencia. "Tan descabellada no debe de ser esta propuesta cuando a los propios responsables de la Justicia les pareció adecuada".

Unas palabras a las que añadió que si Minas fuese propiedad del Ayuntamiento, Canteli hubiese facilitado de forma inmediata una solución para la dispersión de sedes judiciales. "El Alcalde simplemente quiso dar una salida a una situación enquistada por la propia mala gestión del Gobierno asturiano". También considera que este asunto pone en "mal lugar al rector porque pone en evidencia su posicionamiento político cuando una institución como la Universidad no debería tener ideologías".

No fueron los únicos reproches. Arias criticó la actitud del coordinador de IU, Ovidio Zapico, a quien le pidió que "deje de ir con los de la feria y volver con los del mercado" porque es "igual de responsable que el PSOE de este fracaso y no va a librarse de esa responsabilidad con juegos de malabares dialécticos". "Sus compañeros en el Ayuntamiento piden plenos extraordinarios para criticar la situación de El Cristo y él, ante el enésimo ridículo de su gobierno, evita mojarse y sale por la tangente sumándose a una polémica que sabe perfectamente que es falsa".

Todo ello le llevó a concluir que el gobierno regional actúa como un "coro bien orquestado" y el portavoz local de los socialistas, Carlos Fernández Llaneza, es un "triste telonero dispuestos a ir en contra de Oviedo para apoyar al Principado".