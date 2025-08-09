¿Qué impide que el plan del Cristo avance? La falta de diálogo del Principado con Oviedo y lo que compete a cada administración

La nueva esperanza para el barrio del Cristo y para el futuro de los terrenos del viejo HUCA se ha concretado esta semana en forma de compromiso, por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, de incorporarse con el Principado a las sesiones de trabajo para definir el futuro del ámbito. La noticia pinta un escenario mucho mejor que el de hace quince días, en el que no se contaba con uno de los principales propietarios , pero la transformación efectiva de los terrenos, que son clave en la operación orquestada por el gobierno regional para resolver a la vez los problemas de ordenación de los estudios universitarios –con una concentración de estudios en un gran campus– y la reagrupación de las sedes judiciales –en el lugar que liberen las facultades desplazadas– está todavía muy lejos. Y el Ayuntamiento teme que los problemas de comunicación con el Principado alarguen todavía más los plazos.

Sobre el papel, el área de Ordenación del Territorio se ha puesto a licitar un Plan Especial de Reforma Interior que calcula que pueda estar listo en dos años. A partir de ahí, el Ayuntamiento se ve capaz de poder tramitar el plan en año y medio. Además, también ha ofrecido a la Universidad la posibilidad de que los tres edificios que la Tesorería de la Seguridad Social le ha adscrito para convertirlos en facultades (Maternidad, Silicosis y Consultas Externas) puedan tener una licencia en precario nada más que el Principado presente el Plan Especial.

Gestión en paralelo

De esta forma, la tramitación del documento y las obras en las nuevas facultades se podría gestionar en paralelo. Sin embargo, toda esa celeridad corre el riesgo de verse retrasada antes de empezar. A las promesas de tramitación veloz que expone Nacho Cuesta, concejal de planeamiento de la administración Canteli, el edil opone su temor ante los problemas que el gobierno local está teniendo para hablar sobre este planeamiento con los técnicos regionales. No sucede así con la Universidad, que ha mantenido ya varias reuniones con el Ayuntamiento y tampoco, recalca Cuesta, hay queja con los acuerdos a nivel político. "En ese sentido no nos podemos quejar, pero entre los técnicos hemos sido incapaces de tener ningún ‘feedback’ en dos años", lamenta. Y añade: "Ordenación del Territorio está tramitando la licitación del Plan Especial sin la menor comunicación con nosotros".

Al Principado le corresponde, como principal propietario de los terrenos, impulsar el Plan Especial, pero será el Ayuntamiento el que tendrá que darle el visto bueno cuando lo hayan acabado de redactar –un proceso que podría llevar dos años–. Ese instrumento urbanístico será el que fije, por una parte, las modificaciones de usos, cruciales en este caso. Se pasa de un sistema general de usos sanitarios, a un sistema general de usos universitarios, lo que obliga a incluir en la tramitación también los tres edificios que la Seguridad Social ha adscrito a la Universidad de Oviedo.

En lo que estos tres inmuebles no computan es en la parte de los posibles aprovechamientos urbanísticos (que obligará también a las modificaciones pertinentes en el Plan General). Mientras que el nuevo uso de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas ya está definido, sin que se generen nuevas viviendas, en el caso de la gran pieza sobre la que ahora se centra el debate, también de la Seguridad Social, la vieja Residencia, hay que establecer esos cálculos.

Calcular costes

Estimar el valor de esa parcela, calcular también los costes de la demolición, que podrían situarse más allá de una horquilla de entre ocho y diez millones de euros, y ver el valor y los aprovechamientos de ese suelo es la parte que tendrá que negociar ahora el Principado con la Seguridad Social.

No es una tarea fácil. Nacho Cuesta considera que todo ese diálogo también alargará más los plazos, en tanto que considera que el nuevo Plan del Cristo "no está definido" y tampoco se conoce "cómo se va a financiar toda la operación".

En estos primeros compases de volver a diseñar el planeamiento todos los actores van con prudencia, escarmentados por el fracaso de la anterior propuesta, pero esas cautelas también están retrasando más de lo debido los primeros pasos que hay que dar.

Un ejemplo más de los problemas que trae la falta de definición y de diálogo entre las partes es la adscripción de los tres edificios a la Universidad de Oviedo. La Tesorería de la Seguridad Social ya ha resuelto su parte, pero desde entonces la institución académica no ha sido capaz todavía de formalizar el proceso, al no aclarar el detalle exacto de los terrenos adscritos. La Universidad tiene que concretar los límites de calles, zonas verdes, viales y demás elementos y todavía no lo ha hecho. La pregunta que cabe es cómo definir ese tipo de elementos, los espacios libres, si no existe todavía una visión general de nueva ordenación de todo el área.

Una vez más, esa negociación inminente entre el Principado y la Seguridad Social para poner un precio a la parcela de La Residencia resulta clave para desatascar todos estos puntos críticos que amenazan con seguir demorando el futuro del Cristo convertido en un nuevo gran campus universitario.