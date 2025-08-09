La Ópera de Oviedo, a "arrimar el hombro" para lograr la capitalidad cultural de 2031

Celestino Varela, director artístico de Ópera de Oviedo presentó ayer en Gijón, en el stand de la capital asturiana en la FIDMA, su 78ª temporada, y lo hizo poniendo la actividad lírica en el contexto de la candidatura asturiana a Capital Europea de la Cultura en 2031. La propuesta, encabezada por Oviedo pero que integra a toda la región, "tiene muchísimas posibilidades", aseguró Varela. "Sería un orgullo y realmente supondría un acicate para todos los que nos dedicamos a la Cultura. Aquí estamos para arrimar el hombro", declaró.

Varela hizo historia de más de tres cuartos de siglo de Ópera en Oviedo y se refirió al programa de esta temporada como "una especie de cóctel que aborda un poco los clásicos, esa tradición operística de 300 años, con esas nuevas apuestas en escena que muchas veces que levantan también un poco de debate en el teatro, cosa que es buena y que tocan un poco aspectos de la modernidad como la video creación".

Al acto, junto a Varela, han asistido, entre otros, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, Presidente de la Fundación Ópera de Oviedo; Javier Calzadilla, Tesorero de la entidad; Celestino Varela, Director Artístico; el concejal Mario Arias como alcalde en funciones; y los concejales Covadonga Díaz, Leticia González y Alfredo García Quintana. También ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó el stand y grabó un mensaje de apoyo a la candidatura.