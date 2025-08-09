La Ópera de Oviedo, a "arrimar el hombro" para lograr la capitalidad cultural de 2031
"Tienen muchísimas posibilidades, supondría un acicate para todos", celebra Celestino Varela en la presentación de la temporada en el Campoamor
Celestino Varela, director artístico de Ópera de Oviedo presentó ayer en Gijón, en el stand de la capital asturiana en la FIDMA, su 78ª temporada, y lo hizo poniendo la actividad lírica en el contexto de la candidatura asturiana a Capital Europea de la Cultura en 2031. La propuesta, encabezada por Oviedo pero que integra a toda la región, "tiene muchísimas posibilidades", aseguró Varela. "Sería un orgullo y realmente supondría un acicate para todos los que nos dedicamos a la Cultura. Aquí estamos para arrimar el hombro", declaró.
Varela hizo historia de más de tres cuartos de siglo de Ópera en Oviedo y se refirió al programa de esta temporada como "una especie de cóctel que aborda un poco los clásicos, esa tradición operística de 300 años, con esas nuevas apuestas en escena que muchas veces que levantan también un poco de debate en el teatro, cosa que es buena y que tocan un poco aspectos de la modernidad como la video creación".
Al acto, junto a Varela, han asistido, entre otros, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, Presidente de la Fundación Ópera de Oviedo; Javier Calzadilla, Tesorero de la entidad; Celestino Varela, Director Artístico; el concejal Mario Arias como alcalde en funciones; y los concejales Covadonga Díaz, Leticia González y Alfredo García Quintana. También ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó el stand y grabó un mensaje de apoyo a la candidatura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería
- El Rector desafía a los jueces de Oviedo a irse a Siero 'si quieren una solución inmediata
- Enésimo enfrentamiento entre el gobierno de Oviedo y el Rector: el alcalde en funciones acusa a Villaverde de ser 'descortés' y 'egoísta' por la polémica de las sedes judiciales
- Oviedo a vista de pájaro: el helicóptero de la Policía Nacional sobrevuela la ciudad a 2.200 pies de altura
- La llave para desbloquear el plan del Cristo está en este gran edificio (y hay que ponerle precio)
- El cachopo y la fabada siguen siendo los reyes del menú del día pese al calor: 'Venir a Asturias y no comer fabes es un pecado