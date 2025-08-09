Operación de la Policía contra el menudeo de droga en este barrio de Oviedo

Dos intervenciones de la Policía Nacional casi al mismo tiempo en sendos lugares de Oviedo. Por un lado, los agentes de la Jefatura Superior de Asturias pusieron en marcha pasadas las 10.30 horas una operación contra el menudeo de droga en una vivienda ubicada en el número 10 de la avenida de Las Segadas, en Montecerrao. El amplio dispositivo incluyó agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), guías caninos y coches de camuflaje.

Esta actuación llamó la atención de los vecinos al producirse a plena luz del día y los funcionarios se ayudaron de diferentes herramientas de protección y de apoyo para entrar en la vivienda. Vecinos de la zona afirmaron que la venta de estupefacientes se sucede en esta calle ubicada muy cerca de la plaza de Castilla y es punto de salida de Montecerrao.

Esta no es la primera vez que los agentes tienen una actuación parecida en esta zona que se ha convertido en una de las más cotizadas de la ciudad. Una ovetense de 60 años y su hija fueron detenidas cuando tenían previsto recibir en la vivienda 96 kilos de cocaína procedente de Brasil y Colombia que, una vez cortada (mezclada con otras sustancias), podría alcanzar un valor de diez millones de euros y engordar hasta sumar casi 300 kilos de droga.

En el Antiguo

De forma paralela, los agentes ayudaron a los sanitarios para atender a un paciente en la calle Carpio. Los hechos tuvieron lugar cuando faltaban ocho minutos antes de las once de la mañana.