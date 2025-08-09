Las piscinas de esta villa romana de Asturias, al descubierto: se podrán visitar

Las excavaciones en la villa romana de San Martín de la Estaca, en el concejo de Las Regueras, retomarán su actividad este lunes hasta el 11 de septiembre, en una nueva campaña de una investigación que han pilotado los arqueólogos Juan Muñiz y Elías Carrocera desde 2018. El yacimiento, con restos de datación aproximada que varían entre el siglo III (finales del Imperio Romano) y el siglo VI (Medievo), fue declarado Bien de Interés Cultural el pasado diciembre. La Asociación Amigos de la Villa Romana de San Martín de la Estaca organizará visitas guiadas desde el 1 de septiembre, hasta la finalización de las excavaciones.

Buena conservación

"Lo que queremos enseñar a los visitantes es la zona de baño en la que trabajamos el año pasado, que abarca una extensión de 200 metros cuadrados con columnas, piscina de agua fría, incluso huellas… Y está todo en muy buen estado de conservación", explica Juan Muñiz en declaraciones a este periódico. Otro de los aspectos destacados de la villa son los mosaicos, que también generan mucha curiosidad por su escasez en Asturias.

Muñiz cuenta, por otro lado, que la excavación de Las Regueras ha tenido a menudo problemas financiación. Así, para trabajar en los mosaicos hubo que recurrir a soluciones alternativas a los apoyos públicos: "Hicimos un crowfounding y llegamos a los 25.ooo euros". Según explicó también, en la actualidad el equipo cuenta para sus nuevos trabajos con una financiación de 16.000 euros. En concreto, una subvención que concedida a la Asociación Amigos de la Villa Romana de 10.000 euros, junto con otra de 6.000 que él mismo ha solicitado como investigador. Añade que la asociación es la encargada de encauzar todo el dinero. El colectivo también suele hacer promociones y actividades en la zona para recaudar fondos.

Los arqueólogos han reunido indicios de un asentamiento de unas 200 personas en los alrededores de las parcelas que alojan la construcción. Sin embargo, no pueden lanzarse a descubrir nuevas áreas al tener limitación de 30 días para realizar las excavaciones en cada campaña. "Solo una de las fincas fue comprada por el ayuntamiento, lo que dificulta los procesos", reseña Muñiz.

Este año las investigaciones van a centrarse en seguir indagando en la zona del baño, en concreto en la infraestructura de los desagües y la circulación del agua de las piscinas hacia las letrinas.

Información reveladora

Se podría decir que los hallazgos que definen la estructura de la villa de La Estaca aportan información sociológica relativa al nivel de riqueza de la familia y sus costumbres. También, sobre las ampliaciones del complejo… Dando un salto histórico, el científico hizo la siguiente comparación: "Los edificios de indianos eran grandiosos, hacían hasta caballerizas una vez se instalaron de vuelta en Asturias; luego el poder adquisitivo de las familias bajó y algunos no fueron capaces casi de mantenerlas en pie… A estas familias (de La Estaca) les pasó lo mismo pero con 2000 años de diferencia".

También está abierta una investigación paralela relativa a una necrópolis de época medieval. "El año pasado encontramos restos humanos posteriores al Imperio Romano, y estamos creando un banco de muestras lo suficientemente amplio para poder investigar sobre ello", indica. El equipo técnico de las excavaciones lo completan María Rodríguez Adrián Piñán, Alejandro Sánchez, Valentín Álvarez (arqueólogos), Javier Olona (geólogo), Ángel Montero (apoyo técnico georreferenciador) y Marta Corrada (restauradora).

En lo referente a un posible futuro museístico de la villa romana de San Martín de la Estaca, Muñiz afirma: " Eso ya depende de las administraciones; por el momento seguirá habiendo visitas guiadas e intentaremos hacer recreaciones históricas".