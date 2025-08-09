El pueblo de Oviedo que quiere ser "Ejemplar": existencia y resistencia de Siones

Siones es un pueblo anclado en el tiempo y la naturaleza, lleno de vida rural y actividades vecinales. Se presenta por segundo año consecutivo al premio "Pueblo ejemplar de Asturias" con una idea clara: demostrar que, pese a las etiquetas administrativas, es un lugar con identidad propia.

"El año pasado también nos presentamos y a partir de entonces hemos trabajado mucho en el pueblo e incluido más cosas en la candidatura", explica Begoña Predías, vocal de la asociación vecinal. Y desde entonces, el colectivo no ha parado de engalanar las calles y de recabar el apoyo de los residentes.

Niños pintando piedras durante uno de los talleres. / Irma Collín

Son los vecinos del pueblo quienes han organizado las actividades –durante el verano, especialmente para niños– que embellecen el pueblo: una exposición de cuadros hechos con flores secas, talleres de piedras pintadas y reuniones para tejer, con cuyos resultados han decorado los lavaderos, entre otros enclaves. Todo en un único espacio disponible: la capilla del Carmen. Tienen permiso del cura para hacerlo así, pero la asociación insiste en que un local sería clave para ampliar la oferta de talleres y reunirse fuera de la temporada estival, cuando el frío del valle limita la vida exterior. La necesidad de un centro social es una de las grandes reivindicaciones, pese a ser conscientes de que no es empresa fácil. "Desde que cerró el bar no tenemos ni donde tomar un vaso de vino", lamenta el presidente de la asociación, Jesús Fernández.

Montaje de la exposición de los trabajos realizados por los vecinos. / Irma Collín

El error administrativo

Debido a un error burocrático, Siones pertenece a la parroquia de Caces y no tiene entidad administrativa propia, explican los vecinos. Por ese motivo, el Ayuntamiento los remite al centro social de Caces, a cuatro kilómetros de distancia y con pronunciadas cuestas por el camino que dificultan, especialmente a las personas mayores, reunirse en comunidad.

La propuesta de los vecinos va más allá de la mejora estética o la programación de actividades: quieren que se reconozca su singularidad. "Intentamos dar visibilidad de que Siones es un pueblo, no un barrio de Caces ni de ningún lado. Aunque eclesiásticamente seamos de esa parroquia, lo político y geográfico va por otro lado", insiste Fernández. Esta identidad se refleja en los vecinos, que se encargan de la limpieza, han rehabilitado la iglesia y recuperado las fiestas patronales tras veinte años de ausencia (logrando reunir a un centenar de personas para una corderada).

Varias de las obras expuestas en Siones. / Irma Collín

La oferta cultural y festiva de Siones sorprende por su diversidad y dedicación. En Halloween se organizó una ruta inclusiva para niños con autismo que atrajo a más de 700 personas. "Cada casa decorada, que eran más de 20, tenía 300 paquetes de chuches donados por la comisión de fiestas, listos para darles a cada uno de los niños", cuenta con orgullo la vocal de la asociación vecinal Ana Villanueva. El pueblo tiene actividad durante todas las épocas del año: en Navidad, Aliatar visita Siones y se representa una obra de teatro en la iglesia creada por los propios vecinos: guion, decorado, vestuario y actuación.

Dos murales de gran formato

Actualmente, trabajan en dos murales de gran formato y mantienen una exposición con los trabajos de los talleres y en unos carteles para las entradas del pueblo. La creatividad es una seña de identidad, como la salamandra que los vecinos lucen en las camisetas de la asociación, en las fachadas de algunas casas y en el nombre de una ruta circular que pasa por el pueblo. También el gran pez "Paco", residente en una fuente desde hace más de 10 años: es un icono para los vecinos, que lo alimentan y protegen con carteles informativos.

El aislamiento geográfico, que para otros sería una barrera, ha reforzado el vínculo entre los habitantes y con la naturaleza. Aquí aún resisten huertas de subsistencia y ganadería. El sonido de los pájaros, el olor a naturaleza y los bonitos detalles en cada esquina forman parte de un lugar que no se rinde a la hora de reivindicar su identidad.

Siones sabe que el premio es difícil: "Hay mucha competencia y pueblos muy bonitos y con muchos padrinos", reconocen. Pero más allá de pretender ganar (aunque siempre se agradecería), la candidatura ha servido a Siones para mostrarse como un pueblo vivo, activo y orgulloso de lo que es.